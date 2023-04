A DEAC a Kistext együttesével kezdte meg a férfi Extraliga 5-8. helyért folyó küzdelem első szakaszát. A hazaiaknál a korábban súlyos térdsérülést szenvedett Willian is feltűnt a csapatban, a brazil kiválóság második liberóként volt nevezve a mérkőzésre.

Bagics Balázs remek sánca vezette fel a találkozót, 5–1-re húzott el a DEAC. Azt megtorpantaka hazaiak, és a fővárosiakmár két pontra is feljöttek (12–10), de onantól ismét az egyetemistáj irányítotak, Gustavónak most nem mentek annyíra a leütések, de a sánc munkájával sokat segítet csapatának. 17–12-nél időt kértek vendégek. 19–13-nál a fiatal brazil egy szép ütés után egy ász értékűt nyitott, és máris 20–13 volt az állás. A szett hajrájában volt egy is megtorpanás, de végül magabiztosan, 25–20-ra húzta be az első játszmát az egyetemi gárda.

Hasonló mederben zajlott a második szett is, Marlonék időnként igen szép megoldásokkal szerezték apontokat. Ám a tartalékos venségek dicséretére váljon, hogy úgy ahogy tudták tartania lépést Kiss Imréékkel, olyannyira, hogy 12–10-nél Fodor Antal kért időt. Marlon szép lecsapása jelentette a 19–15-öt. Bagics Balázs egy ásszal zárta le a második szettet(25–18)

A harmadik etapot jobban kezdték a vendégek, 10–9-ig vezettek s, de Dorogi Máté pontjával visszavette vezetést a Debrecen. Fej fej mellett haladtak az alakulatok, egészen a véghajráig, amiből jobban jött kia hajdúsági egylet, és nyert 3–0-ra.

A két győztes meccsig tartó párharc álása 1–0 a DEAC javára. A második összecsapását pénteken rendezik a ugyancsak a DESOK-ban, mivel a fővárosiak lemondtak a pálayválasztói jogukról.

MSZ

A tények Férfi Extraliga 5-8. helyért, 1. mérkőzés DESOK, vezették: Újházi Mónika, Barabás Barnabás DEAC–Kistext 3:0 (20, 18, 23)