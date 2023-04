A hajdúböszörményi szervátültetett sportoló, Mezei Gergő László Ausztráliából, Perthből posztolt Facebook-oldalán, miszerint sikeresen megérkezett bringáival a hazánktól nagyon messzi kontinensre, hogy a Magyar Szervátültetett Válogatott tagjaként részt vegyen az április 15-én kezdődő Szervátültetettek Világjátékán.

– Tegnap este szerencsésen megérkeztünk, több mint 1 napot utaztunk, a bringák is rendben megérkeztek, össze is raktam őket, és még az eső előtt akartam átmozgatni, de sajna-bajna elcsípett a keresztben hulló áldás. A reggeli nagyon szuper a szállodában, a szoba is rendben van és mára az egész csapat befutott – írta a sportoló.

Gergő hozzátette, vasárnap áll majd először rajthoz, addig pedig átmozgatás és némi erősítés vár rá, de a sportprogramok mellett a csapatéppítésre is szánnak időt, és a helyi magyarok meghívására a válogatott csapattal töltenek majd együtt időt.

Forrás: Magyar Szervátültetettek Szövetségének Facebook-oldala

– Reméljük addig sikerül megőrizni a jó formát és egy élvezetes versenyt tudok futni, méltóképpen képviselve mindenkit, aki támogat és a válogatottat is – zárta a hajdú-bihari sportoló.