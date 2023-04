A DEAC női futsalosai a múlt héten nem tudták lezárni az elődöntős párharcot a Tolna otthonában, így vasárnap 16 órától a DESOK-ban jön a harmadik összecsapás, amelyen eldől, melyik gárda jut a bajnokság fináléjába. Az első felvonást Horváth Viktória 46. percben született góljával 1-0-ra nyerte a Debreceni Egyetem alakulata, aztán a tolnaiak a második mérkőzésen 2-0-ra diadalmaskodtak – tudatta a debreceni klub közlésében.

– Ki lehet jelenteni, hogy a mostani szezon legfontosabb összecsapása következik – kezdte a beszélgetést Quirikó Vivien. – A legutóbbi találkozón nyújtott teljesítményünkkel nem lehetünk elégedettek, az első félidőben a mentalitásunk és a sebességünk sem volt megfelelő. Azt éreztem, hogy a korán bekapott találat eléggé megfogta a csapatot. Ugyan a szünet után már meggyőzőbb produkcióval rukkoltunk elő, ennek ellenére a fordítás nem jött össze. Jelenleg az ellenfelünknél van a lélektani előny, ám semmi sincs veszve. Még mindig dühös és csalódott vagyok a vereség miatt, és ezt érzem a lányokon is. Biztos vagyok benne, hogy a hétvégén ismét kiélezett meccset vívunk a tolnaiakkal. Fontos lesz, hogy a helyzeteinket milyen arányban tudjuk gólra váltani. Sajnos ez visszatérő probléma mostanság, Tolnán például több kihagyhatatlannak tűnő lehetőséget is elhibáztunk. Deczki Vanda egyébként remek napot fogott ki, ám el kell hinnünk, hogy neki is lehet gólt rúgni. A jelek szerint a műtét után lábadozó Krascsenics Csillát leszámítva teljes kerettel vághatunk neki a vasárnapi ütközetnek – mutatott rá a vezetőedző, aki hozzátette, a játékosai akkor könnyíthetnék meg a saját dolgukat, ha ők szereznék meg a vezetést.

A két csapat az idei idényben eddig ötször találkozott egymással, nagy kérdés, hogy mennyire lehet új dologgal előrukkolni ilyenkor.

– Kiválóan ismerjük a tolnaiakat, de ez fordítva szintén igaz, így ilyen helyzetben nagyon nehéz váratlan taktikai elemet előhúzni. Tisztában vagyunk azzal, hogy a Tolna erőlteti az öt a négy elleni játékot, erre is próbálunk minél jobban felkészülni – zárta mondandóját Quirikó Vivien.

A DEAC-Tolna összecsapást a szurkolók ingyen tekinthetik meg, a klub Youtube-csatornáján pedig élő közvetítésben nézhetik.