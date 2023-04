A DVSC Schaeffler idegenben győzte le 22–20-ra a Vácot szombat délután a női kézilabda NB I. 20. fordulójában. Remekül kezdett a Loki, hiszen 4 perc után már 4–0-ra vezetett, ám aztán a 10 percet követően már kiegyenlített csatát láthattunk a pályán. A vendégek nem túl jó arányban lőtték be a helyzeteiket, de így 12–10-es előnynél vonultak Vámos Petráék az öltözőbe.

A második játékrész elején is jellemzően maradt a 2-3 gólos debreceni fór, amit folyamatosan tartottak is a vendégek. A Loki lövéshatékonysága valamelyest javult a szünet után és felkúszott 50 százalék fölé. Több alkalom is akadt, amikor elléphettek volna Vámos Petráék a hazaiaktól, de ilyenkor rendre hiba csúszott a befejezésekbe. Hét perccel a vége előtt döntetlen volt az állás, a végén azonban jobban bírta az idegek harcát a DVSC, és nyert, begyűjtve a rendkívül fontos két pontot.

A lefújás után Szilágyi Zoltán elmondta, a siker kulcs a jó védekezés volt. – Tudtuk jól, hogy igen nehéz, nagy feladat lesz a Vác otthonában nyerni. Az első perctől kezdve a küzdelem dominált. Nagyon elégedett lehetek a védekezésünkkel, mert a hazaiak sok ütközésre épülő pozíciós játékát ütközésekkel, és a magas faultszámmal meg tudtuk állítani, ez volt a siker kulcsa.

Támadásban megvoltak a lehetőségeink, azonban rendre kihagytuk a százszázalékos helyzeteket, átlövéseket, hétmétereseket – Csizmadia Fanni kiválóan védett a váciaknál –, amelyet nagyon jól kihasználtak a hazaiak.

A végén egy-két momentumon múlott, hogy a mi javunkra fordítottuk a z összecsapás végjátékát – fogalmazott a szakember.

A Loki jó védekezéséből nagyban kivette a részét Bordás Réka, aki rengeteget dolgozott a falban. – Tisztában voltunk vele, hogy nehéz bajnoki vár ránk.

Támadásban számos hibát vétettünk, de szerencsére hátiul feszesek voltunk, így elbírtuk.

Büszke vagyok a csapatra, mert nagyot küzdöttünk, és teljesítettük a tervünket, elvittük a két pontot – értékelt a válogatott átlövő.

Most a válogatott Izland elleni világbajnoki selejtezői miatt szünet következik a bajnokságban, így a Loki legközelebb április 16-án lép pályára, amikor Petrus Mirtillék a NEKA gárdáját fogadják majd a Hódosban.

MSZ