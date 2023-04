Amennyiben a DEAC női futsalosai vasárnap délután nyernek a Tolna csarnokában, idén is bejutnak a bajnokság fináléjába. Az egyik fél második sikeréig tartó párharc első felvonása nagy küzdelmet hozott, végül Horváth Viktória hosszabbításban lőtt góljával 1-0-ra nyertünk a múlt héten a DESOK-ban. Az idény eddigi meccseiből kiindulva borítékolható, ezúttal is apróságok dönthetnek a győzelemről – olvasható a klub honlapján.

Nem vállalnak felesleges kockázatot

– Kiválóan ismeri a két együttes egymást, ez lehet a magyarázata annak, hogy ennyire kiegyenlítettek a mérkőzések – kezdte a beszélgetést Tóth Nóra. – Az előző héten egy valódi ki-ki összecsapást húztunk be. Az elején nem voltunk elég koncentráltak, ezért több hibát is elkövettünk. Összességében előttünk adódott több lehetőség, ám a helyzetkihasználással meggyűlt a bajunk. Hogy mire számítok Tolnán? Szerintem kiélezett, pörgős találkozót láthatnak majd a nézők. Abban is biztos vagyok, hogy egyik csapat sem fog felesleges kockázatot vállalni – mutatott rá a magyar válogatott futsalos.

Nóri még az Európa-bajnokság négyes döntőjében szedett össze egy sérülést, így az „odavágón” nem teljesen egészségesen vállalta a játékot. – A portugálok elleni bronzmeccsen egy lövést próbáltam blokkolni, de a lábamat nem feszítettem meg eléggé, így a bokám megrándult. Most sem vagyok még tökéletes állapotban, a futás nem okoz problémát, ám a kitámasztásoknál és az irányváltásoknál érzek némi fájdalmat, ettől függetlenül az összecsapásokon igyekszem kizárni ezt – zárta mondandóját Tóth Nóra.

NB I. elődöntő, második mérkőzés

2F-Bau Tolna-Mözs-DEAC

2023. 04. 23. (vasárnap) 17.00, Tolna Városi Sportcsarnok

Az egyik fél második sikeréig tartó párharc állása: 1-0 a DEAC-nak.

HBN