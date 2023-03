A Magyar Kick-Box Szakszövetség (szövetség) múlt szombaton rendezte meg az éves központi dan vizsgáját a csepeli Halker-Király Team Akadémia edzőtermében. A budapesti megmérettetést Galambos Péter VIII. danos mester, a szövetség, és egyben az övvizsga bizottság elnöke irányította, bírálta el. Az ilyen események kiemelt jelentőséggel bírnak, hiszen ide csak olyan versenyzőket és edzőket hívnak meg, akik már hosszú évek óta tesznek a sportág sikereiért.

A számonkérés kőkemény, hiszen a pár perces ivószünetek nem számítva 5 órán át tart folyamatosan. A vizsgaanyag technikai kombinációkat, védés-ellentámadást, térérzékelési gyakorlatokat, különböző szabályrendszerekben vívott küzdelmeket tartalmaz. A résztvevők bemutatták a kés és bot támadás elleni pusztakezes önvédelem, valamint az egyénileg összeállított pusztakezes, illetve keleti harci eszközös formagyakorlatokban szerzett jártasságukat, majd a végén az erőnléti gyakorlatok izzasztották meg a résztvevőket. Idén 20 harcművész tett sikeres vizsgát, köztük 3 Hajdú-Bihar vármegyei edző – Fényes Zsolt (I. dan), György Zoltán (I. dan) és Rácz Krisztián (III. dan) – is, akiket mind a szövetség alelnöke, a K-1 szakág szövetségi kapitánya, Katona Attila ajánlotta az erőpróbára. Magát a debreceni szakembert is nagy megtiszteltetés érte a vizsga végén, ugyanis a VI. dan fokozatra léptették elő.

A képen négy vármegyei harcművész: Katona Attila (balról) Fényes Zsolt, György Zoltán és Rácz Krisztián, valamint Galambos Péter elnök

Forrás: Rácz Kickboxing Team

Portálunk Rácz Krisztiánt, a Rácz Kickboxing Team kabai és nádudvari fiataljait edző, friss III. danos mesterét kérdezte az élményeiről.

– Én nem versenyzői, hanem edzői vizsgát tettem, amire a tanítványok eredményessége alapján lehet felterjeszteni valakit – hangsúlyozta. – Ez lényegében egy elismerés, amelyhez nagyon kemény kritériumoknak kell megfelelni. A formagyakorlatot egyénileg kell összeállítani, amelynek tartalmaznia kell a kötelező elemeket is. I. dan-ra pusztakezes, afölött pedig már eszközökkel kell bemutatni a gyakorlatot, én a botot választottam, amelyre januárt eleje óta gyakoroltam – ismertette a szakember, akinek volt mit kipihennie utána, mert mind fizikálisan, mind mentálisan nagyon megterhelő egy ilyen vizsga.

Rácz Krisztián veszi át a Dan diplomát Galambos Pétertől

Forrás: Rácz Kickboxing Team

– Természetesen nagyon boldog voltam az újabb mesterfokozatom megszerzése után. Hét éves koromban ismerkedtem meg ezzel a sporttal, akkor álmomban sem gondoltam volna, hogy ilyen messzire jutok a kick-boxban. Hálával tartozok sok embernek. Nevelőedzőmnek, Kiss Róbertnek, aki gyermekkoromban megszerettette velem ezt a sportot. Volt edzőimnek: Hutai Lászlónak és Katona Attilának, akiktől rengeteget tanultam szakmailag, valamint emberileg egyaránt. A kabai, illetve a nádudvari csapatomnak, hogy már tizedik éve létezünk, és próbálunk minél sikeresebbek lenni az élet minden területén. Természetesen nem maradhat ki a családom sem, ők mindig, mindenben mellettem álltak és állnak. Büszkén mondhatom, hogy édesapámmal, Rácz Lajossal – aki egyben klubunk elnöke is – az évek alatt olyan fúziót sikerült alkotnunk, ami rendkívül hatékonyan működik. Ezt az elismerést is legalább annyira közösnek érzem, mint az eddig elért eredményeinket is – mondta el Rácz Krisztián.

MSZ