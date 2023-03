Tévés meccsen, ország-világ előtt mutathatta meg magát az MVFC Berettyóújfalu és a Kecskemét gárdája csütörtökön este, a felek a férfi futsal NB I. felsőházi rájátszásának harmadik fordulójában, a a Pálfi István Rendezvényközpontban feszültek egymásnak.

Nyugodtan lehetett rangadónak nevezni a találkozót, hiszen a csapatok az alapszakasz során is közel hasonló teljesítményt nyújtottak, a végelszámolásnál egyetlen pont választotta el a csapatokat, a Mezei-Vill 49 egységgel a második, míg a kecskemétiek 48-cal a harmadik helyen zártak.

Az összecsapás első félidejében jobbára az Újfalu akarata érvényesült, azonban ez gólokban nem mutatkozott meg. A félidő derekán Matheus jelentkezett egy kapufával, majd a 16. percben a vendégek egy szerencsés találattal vezetést szereztek, Ristic volt eredményes. Sok helyzetet nem lehetett feljegyezni ebben a játékrészben, inkább a védelem jeleskedett mindkét oldalon, illetve ha kellett, a kapusok is észnél voltak.

A szünet után is maradt a hazai dominancia, többször is egyenlíthetett volna a Berettyó, Matheus, vagy épp Rábl előtt is adódtak ziccerek, ezek azonban rendre kimaradtak. Azért a másik oldalon sem tétlenkedtek, Sándornak nagyon résen kellett lennie. Szembetűnő volt Rafinha hiánya, aki eltiltás miatt nem játszhatott. Jól jöttek volna az Újfalunak a rutinos futsalos találatai, gólpasszai.

De így is megoldotta a piros mezes alakulat, a 31. percben beért Trencsényi János alakulatának a fölénye: épp, mikor felhangzott a „Hajrá, MVFC!” buzdítás a lelátóról, Matheus kapott remek passzt, befele cselezte magát, majd Rigó lába között a hálóba passzolt, 1–1.

Öt perccel a vége előtt rosszul cserélt a Kecskemét, pár pillanatig eggyel több ember volt a pályán a vendégektől. Az eset miatt Öreglakit kiállították, azonban emberelőnyhöz nem jutott a Mezei-Vill. Szinte végig lüktetett a meccs, a hajrára ráfordulva azonban fáradtak a gárdák, egyre többször volt játékon kívül a labda.

Bő két és fél perc volt már csak hátra, mikor az újfaluiak mestere időt kért. Trencsényi János elmondta, főként azért hívta össze az övéit, hogy szusszanjanak egyet. Illetve hangsúlyozta, nem kell mindenáron gólt szerezni, a döntetlen sem rossz eredmény, persze ha a helyzet úgy hozza, nyerjék meg a meccset.

Úgy tűnt, jót tett a rövid kis „összeröffenés”, több nagy ziccer is adódott a hazaiak előtt, ám nem sikerült előnybe kerülniük. Aztán Matheus harcolta ki a hatodik Kecsó faultot, 10 méteres kis büntetővel jöhetett a Mezei. Iszák állt a labda mögé, nekifutott, azonban célt tévesztett, maradt az 1–1. Rögtön utána ismét szabálytalankodtak Soltész Levente tanítványai, jöhetett egy újabb kisbüntető, ezúttal Nagy Imre próbálkozhatott, de mintha lemásolta volna Iszákot, ugyanúgy mellédurrantotta. Hiába a Berettyó fölénye, ezúttal meg kellett elégednie az egy ponttal.

A tények

Férfi futsal NB I., felsőházi rájátszás, 3. forduló

MVFC Berettyóújfalu–Kecskemét 1–1 (0–1)

Pálfi István Rendezvénycsarnok. Vezette: Czene-Joó

MVFC: Sándor – Iszák, Rábl, Szabó, Matheus. Csere: Mezei, Duró, Korcsmáros, Erdei, Nagy I., Gál, Tifán, Nagy D., Takács. Vezetőedző: Trencsényi János.

Kecskemét: Rigó – Bencsik, Dávid, Pál, Maico. Csere: Barcsay, Nyerges, Bíró, Ristic, Öreglaki, Hajnal, Mánya, Hadnagy. Vezetőedző: Soltész Levente.

Gól: Matheus (31.), illetve Ristic (16.)

KSZD