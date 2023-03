A Dél-spanyolországi, Vejer De La Fronterában rendezett tízhetes díjugrató négycsillagos versenysorozat legutóbbi fordulójában is a világ legjobb lovasai gyűltek össze. Ifj. Szabó Gábor több szép eredményt is elért, csütörtökön például a CSI4* Hipotels Big Tour 150 centiméteres versenyszámban hibátlan teljesítménnyel zárt Mezőhegyes Chabalával – számolt be róla a DEAC honlapja.

Pénteken 66 induló volt a CSI4* Medium Tour 130 cm magas kategóriájában, amelyben lovasunk és Casalltola PS kiváló, hibátlan lovaglással a 10. helyezést szerezte meg. Ugyanezen a napon óriási mezőny, 94 páros mérettette meg magát a CSI4* Schelstraete Equine Law Trophy Big Tour 150 Longines Ranking hibaidős versenyszámban, mely egyben a vasárnapi Grand Prix-re is minősített.

Ifj. Szabó Gábor ezúttal is remekelt, Mezőhegyes Chabala nyergében hibátlan pályával a 14. helyezést érte el, és bejutott a vasárnapi Grand Prix-be! Itt sajnos két verőhibát vétett, így a 29. helyre csúszott, de már az is szép teljesítmény, hogy ebben a számban a legjobb 50 lovas között megmérettethette magát.

HBN