Vasárnp este a döntőhöz érkezett a női futsal Európa-bajnokág Final Fourja Debrecenben. A Főnix Arénában Ukrajna és Spanyolország legjobbjai mérték össze tudásukat a fináléban este 8 órakor.

A találkozó elején aktívabban kezdtek a spanyolok, s a 11. másodpercben büntetőt ítélt a játékvezető javukra, kisebb videózás után helybenhagyták az ítéletet, Peque pedig nem kegyelmezett (0–1). A kezdeti szorításból sikerült kijönnie Ukrajnának, olykor-olykor a kapura is igen veszélyesek voltak a sárga mezesek, sőt az első játékrész feléhez közeledve egyes periódusokban fölényben is játszottak. Ennek ellenére Irine Samper bizonyította klasszisát, hatalmas szóló után duplázta meg az előnyt a 11. percben (0–2). A 13. minutumra össze is szedték az ötödik faultjukat a spanyolok, ebben mindenképpen bízhattak az ukránok. A félidő vége előtt egy perccel azonban minden bizonnyal eldőltek a lényegi kérdések, hiszen Ale de Paz háromra növelte a különbséget (0–3).

A fordulást követően azonban végleg minden eldőlt: újabb gólt szereztek a spanyolok, gyakorlatilag már a nyakukban érezhették az aranyérmet (0–4). Keleti szomszédjaink szurkolói egy pillanatra sem csillapodtak, folyamatosan bíztatták kedvenceiket. Az utolsó 10 percre fordulva érezhetően a hispánok is visszább vettek a tempóból, elvétve akadtak csak helyzetek. Talán a sárga mezesek is beletörődtek az ezüstérembe, de próbálkoztak becsülettel, hiszen kapus helyett mezőnyjátékossal támadtak a becsületgólért a végén, amelynek meg is lett az eredménye: Shulha góljával szépített Ukrajna (1–4). A végjátékban is így álltak fel az ukránok, egy labdavesztés következtében Dany gurított az üres kapuba (1–5). A maradék időben már nem született több találat, így Spanyolország 5–1-re legyőzi Ukrajnát, s ezzel megnyerte az Európa-bajnokságot.

Orosz Krisztofer