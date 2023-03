Ahogyan azt várni lehetett, az idei kiírásban is hatalmas a versenyfutás a playoffért. A már korábban kvalifikáló Falco, Szolnok, Alba, ZTE négyes mellé a legutóbbi fordulóban a Kecskemét is csatlakozott, így már csak három hely kiadó a legjobb nyolcban, melyre még négy gárda is pályázik. Egy biztos, a Sopron, a Paks, a Körmend és DEAC közül csak hárman jutnak be a legjobb nyolc közé. A Debreceni Egyetem jelenleg egy sikerrel lemaradva a három rivális mögött áll, ugyanakkor korántsem reménytelen Polyák Lászlóék helyzete, hiszen két győzelem jó eséllyel elég lehet a kvalifikációhoz, annál is inkább, mert a Körmend és a Paks még találkozik egymással.