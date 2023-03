Újabb sorozat előtt áll a magyar férfi labdarúgó-válogatott, hiszen Bulgária ellen megkezdi szereplését Marco Rossi együttese az Európa-bajnoki selejtezőben. A legfontosabb kérdés, hogy Szoboszlai Dominikék túllépnek-e árnyékukon, s sikeresek tudnak lenni olyan válogatottak ellen, akikkel szemben nekik kell dominálni, s sikerül-e kiharcolni az Eb-részvételt? Erre akár már a csütörtöki, Észtország elleni találkozón választ kaphatunk, hiszen a barátságos meccsen a csoportellenfelekhez hasonló együttes érkezik a Puskás Arénába, amennyiben sikerül győzni, lehet okunk a reménykedésre. A szerb és magyar csapatot külön kell választani a többi gárdától, mert olyan labdarúgók alkotják a kereteket, akik hétről hétre topligákban pallérozódnak. Sokan emlékezhetünk a két albán betlire, amelyek az egyik legfájóbbak a talján tréner irányítása alatt. A helyzet hasonló volt, mint most: Szalai Ádám nélkül kellett volna megverni a balkáni válogatottat a „sasoknak”, ám kijelenthető, hogy azóta jobb helyzetben vagyunk, hiszen Ádám Martin és Németh András is szerzett annyi nemzetközi tapasztalatot, hogy ilyen jelentőségű találkozókat Magyarország javára tudjanak eldönteni. Ezen múlhat az, hogy a sorozatban harmadszor ki tudjunk jutni a kontinensviadalra. Azonban, ha Marco Rossi nem ezen két csatár mellett teszi le voksát, akkor Sallai Roland is lehet egy opció, aki a Freiburgban, sőt a nemzeti együttesben is szerepelt már ék pozícióban, nem lenne meglepő tehát, ha ő kezdene legelől. Ebben a kiegyenlített csoportban az is döntő faktor lehet, hogy hazai pályán melyik együttes nyeri meg legtöbb összecsapását, s ezt a kérdéskört vizsgálva „nyugodtak” lehetünk. A Puskás Aréna közönségét senkinek sem kell bemutatni, emlékezhetünk, hogy megremegett már ott a német vagy francia válogatott lába is, a Carpathian Brigade pedig mindig a nemzeti együttes mögött áll. Amennyiben sikerül megtalálni Szalai utódját, s a magyar válogatott képes dominálni a zártan védekező ellenfelek ellen, akkor jövő nyáron ismét futballünnep uralkodhat az országban.

Orosz Krisztofer