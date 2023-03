Folytatódtak a megyei I. osztály küzdelmei hétvégén, s több parázs találkozó is akadt a szombati és vasárnapi játéknapon. A leginkább várt összecsapás minden bizonnyal a DEAC-Bestrong SC meccse volt, amelyen 5-1-es hazai siker született. A fordulót megelőzően Balla Imre megbízott vezetőedző legénysége abban a tudatban lépett pályára, hogy győzelem esetén meg is előzhetik Tisza Tiborékat. A szakember a HAON-nak elmondta, megérdemelten gyűjtötték be a három pontot. – Igazából rossz előjelekkel vágtunk bele az összecsapásba, ráadásul mondhatni idegenben játszottunk. Sokat kellett változtatnom, jó néhány sportolónk az NB III.-ban szerepel, ahonnan nem is kaptunk vissza senkit. Nagyon alacsony volt az átlagéletkorunk, több 2004-es születésű labdarúgóval, továbbá cserénk is csak kettő volt. A kezdő sípszó előtt úgy gondolkodtunk, hogy a lehető legstabilabban védekezzünk, ne engedjünk területet riválisunknak.

Olyan felállást választottunk, amelyben sikerült megakadályoznunk a Bestrong támadásait, a labdaszerzésekből pedig remekül kontráztak a srácok. Az igazsághoz hozzátartozik, hogy óriási szél volt, ami minket segített az első játékrészben, hiszen ennek segítségével távolról is be tudtunk találni.

Ekkora különbség nem volt a két együttes között, de megérdemelten nyertünk – mondta a tréner.

Forrás: Kiss Annamarie

Maradandó élmény

A Bestrong SC gárdáját senkinek sem kell bemutatni Hajdú-Bihar vármegyében, hiszen olyan játékos is alkotja keretüket, mint például a korábbi válogatott Tisza Tibor.

Éppen ezekért a tényezőkért számít hatalmas dolognak, hogy a fiatalokkal teletűzdelt DEAC ilyen magabiztosan, négy gólos különbséggel múlta felül Köstner Tamás legénységét. Balla Imre, aki Katona László távollétében irányította a Debreceni Egyetem labdarúgóit, elmondta, hatalmas élmény legyőzni egy olyan csapatot, akiknél ilyen híres futballisták játszanak. – Vélhetően senkinek sem kell bemutatni a Bestrong korábbi válogatott labdarúgóit, s úgy vélem a fiataljaink számára is hatalmas élmény volt már maga az is, hogy játszhattak ellenük.

Láttam rajtuk a motivációt, több volt DEAC-os játékos is játszott ellenfelünknél, ami külön pikantériát adott a rangadónak. Remélem, elhiszik a fiúk, hogy van keresnivalójuk a bajnokságban, s ilyen fiatal korban minden egyes győzelem azt erősítheti bennük, hogy megállják a helyüket a felnőtt futballban.

Az egyetlen nehézség nálunk, hogy nem tudunk minden héten ugyan azzal a kerettel dolgozni, hiszen az NB III.-ban is sokszor adunk Sándor Tamáséknak futballistákat. Ennek ellenére tisztában vagyunk a klub filozófiájával, igyekszünk minden szituációt megoldani. Természetesen szeretnénk minél feljebb végezni a pontvadászat végén, de ennek érdekében rengeteg munka áll előttünk – emlékezett vissza a szakember.

Balla Imre számára különleges lehetett a szombati mérkőzés, hiszen nemrég még ő is a Bestrong SC kötelékébe tartozott, s a találkozót megelőzően viccesen poénkodtak is egymással egykori kollégáival. Elmondása szerint a barátság az első, de mindig nagyszerű érzés győzni.

Orosz Krisztofer