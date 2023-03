Egy ideje már sejthető volt, ami most biztossá vált: ismét egy párt alkot a DEAC női futsalcsapatának kapitánya, Üveges Katalin, és a Berettyóújfalu oszlopos tagja, Rábl János. Mindig örömteli, ha két ember egymásra talál, pláne, ha olyanok, akikről sugárzik, összeillenek. A szerelmesek kötélnek álltak, és a HAON-nak nyilatkozva betekintést engedtek a kapcsolatukba.

– Mindkettőnk futsal karrierje 15 éve indult a felnőtt válogatottban, aminek köszönhetően azóta ismerjük névről egymást. Azonban személyes kapcsolatba csak később kerültünk, mivel Janó már egészen fiatalon a Berettyóújfalu csapatát választotta, én pedig az ország különböző pontjain, illetve külföldön légióskodtam.

A kapcsolatunk 2021 szeptemberében kezdődött, de az akkori életkörülményeink még nem tették lehetővé, hogy ebben igazán elmélyülhessünk. Aztán pár hete, teljesen véletlenül összetalálkoztunk, a női és férfi nemzeti együttes programjai keresztezték egymást, és ismét egymásra találtunk. Tulajdonképpen ugyanott folytattuk, ahol abbahagytuk, a jó dolgokat megtartottuk, a többin pedig változtattunk.

Teljesen pozitívan állunk hozzá az újrakezdéshez, hiszünk a második esélyben, nagy tervekkel, nagy reményekkel vágtunk bele ismét a párkapcsolatba. Nem is titkolóztunk, rögtön felvállaltuk a családjaink és a barátokaink előtt is, nincs miért bujkálnunk – mondta el érdeklődésünkre Üveges Katalin, a DEAC csapatkapitánya.

Újra egymásra találtak

Forrás: Üveges Katalin-archív

Minden klappol

Mint megtudtuk, a pár mindenben támogatja egymást, járnak a másik mérkőzéseire, és hosszasan tudnak a labdarúgásról beszélgetni. – Ugyanabból a közegből jövünk, ismerünk mindenkit, így nem nehéz közös témát találni. Mindig tudunk a sportról diskurálni, a tévében is szívesen követjük a meccseket, utoljára egy Bajnokok Ligája-találkozót ültünk le megnézni.

De nem csupán egymás összecsapásaira látogatunk ki, más csapatok párharcaira is előszeretettel megyünk ki, például most hétfőn a DEAC Haladás elleni találkozójára ültünk be a DESOK-ba. Jó érzés, ha van az embernek egy társa, akivel közös az érdeklődési köre, és ennek tudatában lehet programokat is szervezni

– fogalmazott Rábl János, 133-szoros válogatott futsalos. Ezzel kapcsolatban is osztja véleményét Katalin, aki hozzáfűzte, egyébként is sportos életet élnek, szívesen járnak kondizni, kerékpározni, vagy akár teqballozni. – Sokat könnyít a helyzetünkön, hogy mindketten sportolói életvitelt folytatunk, nem egy kívülálló emberrel kell megértetni, hogy nekünk az étkezésre is oda kell figyelnünk. Egészségügyi okok miatt nekem egy speciális étrendet kell követnem, szerencsés vagyok, hogy hozzám hasonlóan Janó is rugalmas ezen a téren is - mesélte Üveges Katalin, akit legutóbb múlt hétvégén a Főnixben láthatott a közönség, a magyar válogatott tagjaként lépett pályára a női futsal Európa-bajnokság négyes döntőjében.

Arra is fény derült, hogy természetesen előfordul, nem egyezik a véleményük egy azon meccsszituációról, azonban ezekből sem alakul ki konfliktus, meg tudják vitatni a dolgokat.

És hogy mire áhítozik jelenleg leginkább az álompár? – Fantasztikus lenne, ha együtt lennénk kupagyőztesek a Főnixben, mi már bejutottunk a Final Four-ba, remélem, a Mezei-Vill is ott lesz a legjobb négy között, és akkor létrejöhet, amiről mostanában sokszor szót ejtünk egymás között, vagyis hogy mindketten átvehetjük a Magyar Kupa győztesének járó díjat májusban a debreceni Főnix Arénában – árulta el vágyukat Katalin.

KSZD