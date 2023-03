A Debreceni VSC labdarúgócsapata szombaton délután a Kisvárda otthonába látogat. A keleti rangadónak a presztízsen túl a tabellára nézve is komoly tétje van, hiszen a hazaiak 32 ponttal a harmadik, míg a Loki 31 ponttal a negyedik helyen áll. Egy esetleges debreceni győzelemmel tehát helyet cserélne a két gárda, és a DVSC a dobogóról várhatná a folytatást.

Egyik csapat sem készülhet kifejezetten pozitívan az összecsapásra. A várdaiak hat tavaszi bajnokijukból mindössze egyet nyertek meg, a kupából pedig kiestek a másodosztályú Budafok ellen. A Loki három éve nem tudta legyőzni aktuális vendéglátóját az élvonalban, de ha csak a jelenlegi helyzetet nézzük, akkor is van ok az aggodalomra. Az előző három tétmérkőzésén nyeretlen maradt Szrdjan Blagojevics csapata, aki előzőleg elárulta, hogy többen sérüléssel, betegséggel bajlódnak a keretből és a stábból is, illetve Christian Manrique eltiltás miatt nem állhat majd rendelkezésére.

A mérkőzést megelőzően a pallagi edzőközpontban az Újpest elleni kezdő és remek teljesítményt nyújtó Alekszandrosz Kiziridisz nyilatkozott portálunknak. – Vegyes érzéseim vannak az előző meccsel kapcsolatban, mert a kezdőcsapatban voltam, nem játszottunk rosszul, de nem nyertünk, így nem lehetek 100 százalékosan elégedett.

Mindig meg akarjuk ragadni a lehetőséget, nem számít, hogy az Újpest, a Ferencváros a Kisvárda vagy akár a Barcelona az ellenfél.

A saját játékunkra fogunk koncentrálni, mert jó csapatunk van, csak tennünk kell a dolgunkat – jelentette ki.

A 2022-2023-as OTP Bank Ligából már két teljes kör lezajlott, a Kisvárda–DVSC találkozóval kezdődik meg az idény utolsó harmada. A Loki az elmúlt időszakban mutatott teljesítményének köszönhetően elérhető közelségbe került ahhoz, hogy akár érmet is szerezhessen. Ahogy már említettük, egy győzelemmel már a fordulót követően a dobogóra kerülne a gárda. A görög szélső azonban megjegyezte, nem szeret nagyon előretekinteni. – Mindig az aktuálisan ránk váró bajnokira összpontosítunk, mindenképpen nyerni szeretnénk és a legjobbunkat fogjuk nyújtani ennek érdekében, aztán meglátjuk, hogy mire lesz elég – fogalmazott.

A Kisvárda Master Good–Debreceni VSC bajnoki összecsapás tehát szombaton délután 14 óra 30 perctől kezdődik majd, a találkozót az M4 Sport élőben közvetíti.

Bakos Attila