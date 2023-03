A gyorskorcsolya hagyományos, eredeti, nagypályás változatát űzve korábban két olimpiát is megjárt Nagy Konrád felesége, a kanadai Ivanie Blondin a hollandiai Heerenveenben, a sportág őshazájában rendezett világbajnokságon tovább hizlalta az egyébként is pazar eredménylajstromát. A sportolónő, akit Debrecenben is üdvözölhetünk időnként, tavaly Pekingből olimpiai bajnokként tért haza, most pedig a világbajnoki éremgyűjteményét gyarapította.

Ivanie előbb aranyérmet szerzett hazája triójának tagjaként – Valerié Maltais és Isabelle Weldemann társaként – a női csapatversenyben, majd a tömegrajtos versenyszámban végzett a holland Marijke Groenewoud mögött ezüstérmesként. Ezt a számot egyébként 2016-ban megnyerte egyszer. Nagy Konrád természetesen a helyszínen szurkolt a feleségének, de Debrecenből is érkezett erősítés: Nagy Tibor és Bea asszony sem hagyták volna ki semmi pénzért a menyük szárnyalását.

Esténként a szálláson bizony volt mire koccintani, hiszen Ivanie pályafutása negyedik világbajnoki aranyérmét, ötödik ezüstérmét szerezte – a két bronzzal egészül ki a vb-medáljainak száma tizenegyre –, és ezzel Kanada második legsikeresebb nagypályás gyorskorcsolyázója Christine Nesbitt után.

Nagy Konrád párja azonban nemcsak az eredményei miatt örvend nagy tiszteletnek a juharleveleseknél, hanem már országszerte híres állatbarátsága okán is. A hazájában közszolgálati és kereskedelmi tévécsatornák állandó szereplője, és kanadai álomként tekintenek a pályájára. Ivanie ugyanis a korábbi sikertelensége, sérülései miatt súlyos depresszióval küzdött, de az állatokkal való törődés egyfajta terápiaként hatott rá, kizökkentette a közönyből, és azóta olimpiai és négyszeres világbajnok.

Az első számú kanadai tévécsatornának, a CBC-nek konkrét esetet is elmesélt:

amikor lemaradt a 2010-es ötkarikás játékokról a mentális rehabilitáció gyanánt örökbefogadónak jelentkezett a Cochrane Humane Society nevű menhelynél Alberta államban, és olyan kutyákat vitt haza gondozni, amelyek különleges ellátást igényeltek. A velük való törődés adta vissza a hitet és az önbizalmat. Ivanie szerint a négylábú barátok adják a legtöbb pozitív energiát.

Naná, hogy a mostani kutyája, Brook is átrepült Calgaryból Heerenveenbe!

Forrás: Nagy Tibor/Magánarchívum

Érdemes felidézni, hogy a tavalyi téli olimpia után, amikor Ivanie Blondin anyós- és apóslátogatásra érkezett Debrecenbe, elhozta a Pekingben szerzett arany- és ezüstérmét is, majd eleget tett a Lilla téri általános iskola meghívásának, ahol az őt nagy rajongással fogadó diákok, „fel is próbálhatták” az olimpiai medálokat. A debreceni intézményben egyébként igazán otthon érezhette magát, hiszen kéttannyelvű iskoláról lévén szó, mindenki társalgási szinten beszél angolul, így tolmácsra és más közreműködőkre sem volt szükség a Lilla téri találkozón, ahol betekintést kapott a közösség egy világjáró professzionális élsportoló életébe. Ivanie mesélt sikerekről, kudarcokról, a kőkemény fizikai és mentális kihívásokról, a magánéletéről, a családjáról, de természetesen a kutyatéma sem maradhatott ki.

Ha más debreceni iskolák invitálják, oda is egészen biztosan elmegy, amikor legközelebb a cívisvárosban jár!

Cs. Bereczki Attila