A csütörtök esti sajtótájékoztatón, melyet a Főnix Arénában tartottak, a kapitány és Varga Adél volt jelen magyar részről. Frank Tamás hangsúlyozta, a hazai pálya előnye abszolút mellettük szól. – Bízunk benne, hogy egy remek mérkőzést fogunk játszani, ami nem lesz egyszerű, hiszen nem mi vagyunk papíron a favoritok. Úgy gondolom, hogy becsülettel felkészültünk. Támadásban nagyon kreatív ellenféllel csapunk össze holnap, elsősorban stabilan szeretnénk védekezni, amellyel remélhetőleg meg tudjuk törni az ukrán támadásokat. Emellett természetesen nekünk is vannak taktikai fegyvereink, igyekszünk is hasznosítani őket. A hazai pálya jelenthet előnyt és hátrányt is, hiszen a játékosaim nagyon szeretnének bizonyítani, előfordulhat, hogy lesz olyan is, akit vissza kell majd fogni, de igyekszünk megtalálni az egyensúlyt – nyilatkozta a tréner.