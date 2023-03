A fekete-fehérek jó passzban voltak a meccs előtt, ugyanis két mérkőzésből kettőt nyertek a tavaszi szezon során. A Tiszafüred közvetlen riválisnak számított, és az sem könnyített a helyzeten, hogy mindkét belső védő hiányzott az 5 sárga lapja miatt - olvasható a DEAC honlapján.

A találkozó elején Bényei szaladt el a jobb oldalon, visszatett labdájáról azonban lemaradtak a belül érkezők. A DEAC fölényében teltek el az első percek, de komolyabb gólhelyzetig nem jutott el Sándor Tamás együttese. Sajnos, a 15. percben a debreceniek máris elvesztítettek egy játékost, Bidzilya Antont kellett sérülés miatt lecserélni, helyére Virág Gergő állt. Sokasodtak a gondok a 30. percben, ugyanis Kalóz megszerezte a vezetést a vendégeknek. Megtörtént a következő sérülés is a DEAC-nál, Lakatos is kidőlt, Trencsényi váltotta. A támadó még be sem tudott állni, megszerezte a második találatát is a Füred, Kertész volt eredményes. A félidő végén volt egy veszélyes lövése a Debrecennek: Virág löketét védte Tajti. Nem sokkal később Trencsényi tekert a kapu mellé.

A második félidőben próbált újítani a DEAC, ám jól tartotta állásait a Tiszafüred. Mezőnyjáték zajlott, a kapuk nem forogtak veszélyben, pedig nagyon kellett volna egy gól, hogy új lendületet kapjon az egyetemi csapat. A 63. percben Sándor Tamás vezetőedző is kapott egy sárga lapot, ez is mutatja, milyen feszült volt a hangulat. Az utolsó negyedórára kettős cserével is megpróbálkoztunk, meg is lett az eredménye: a 77. percben Virág szépített. Megjött a Debrecen lövőkedvü, és levegőben lógott az egyenlítés, de maradt a 2-1-es füredi siker.