A korábban az Egyesült Államokban a Great Falls Reston Soccer Club futballistája volt a Debreceni EAC csatára, Arjun Wente. A játékos ősszel már edzett a cívisvárosi csapattal, s mivel felvették az egyetemre, télen visszatért a klubhoz, amely le is igazolta. Wente a felkészülési találkozókon és a tavaszi bajnoki meccseken már bizonyította, erősítést jelent a fekete-fehéreknek – írja a deac.hu.

– Nagyon jól érzem magam Magyarországon, tetszik az itteni környezet – nyilatkozta Arjun. – Szeretek Debrecenben élni, szép, csendes és békés hely, mégis minden megvan itt, amire egy városlakónak szüksége lehet. Véleményem szerint sikerült zökkenőmentesen beilleszkednem a csapatba, ebben az is közrejátszott, hogy ősszel már voltam itt. Minden csapattársam, az edzők és a vezetőség is szívélyesen fogadott, bízom benne, hogy a szurkolókat is minél többször meg fogom örvendeztetni! – fogalmazott a támadó.

A DEAC a legutóbbi három bajnokiján csupán egy pontot gyűjtött, ezért különösen fontos lesz a Karcag elleni, vasárnapi összecsapás, melyet 14 órakor rendeznek a Dóczy utcai Sportcampuson.

Arjun Wente elmondta, tisztában vannak vele, milyen jelentőséggel bír a meccs.

– Jó csapatot fogadunk, ez nem is kérdés, nem véletlenül állnak kettővel előttünk, a harmadik helyen az NB III. Keleti csoportjának tabelláján. Minden bizonnyal nehéz kilencven perc lesz, ám nincs mese, nyerni akarunk, erre készülünk. Különösen az utóbbi találkozók sikertelensége miatt is nagyon eltökélt mindenki. Ígérem, keményen fogunk küzdeni a győzelemért.