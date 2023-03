Nem sikerült jól a DEAC utóbbi egy hete, hiszen a az NB III. Keleti csoportjában szereplő gárda előbb kikapott a Tiszafüredtől hazai pályán, majd 0-2-ról döntetlenre adta a DVSC II. elleni mérkőzést a Nagyerdei Stadionban, vasárnap pedig Sényőn szenvedett 1-0-s vereséget.

– Nagy csalódás volt számunkra a sényői meccs – értékelte a történteket a DEAC védője, Ujvárosi Ádám. – Az volt a célunk, hogy győztesen térjünk haza és ezáltal stabilizálni tudjuk a helyünket a dobogó közelében. Ám ez nem sikerült. Véleményem szerint sokkal rámenősebbnek, csibészebbnek kellene lennünk, ha már nem megy mostanában a góllövés. Mintha most ez hiányozna belőlünk. Az egy-egy találkozóban mindig benne van, hogy betalál az ellenfél, akkor is, ha nem az aktuális riválisod dominál, mint az történt most is. Az már a mi balszerencsénk, hogy ez rendre meg is esik velünk – mondta Ujvárosi, aki szerint nem lehet arra fogni a vereséget, hogy a sényőiek pihentebbek voltak, hiszen szerdán nem léptek pályára, míg a DEAC egy elmaradt összecsapást pótolt. A labdarúgó a klubhonlapnak adott nyilatkozatában hangsúlyozta, ő kifejezetten szereti, ha pörgősebb, meccsekkel dúsított napjaik vannak.

– Tudjuk, hogy ennél többre vagyunk képesek, keressük az okát, mi lehet a probléma, ha tudnánk, már kiküszöböltük volna a hibákat. Talán a nem megfelelő rutin az, ami jellemzi most a csapatunkat, ám mindent egybevetve: még többet kell dolgoznunk. S ami a legfontosabb, ennél is jobban kell akarnunk hétről hétre. Nagyon sokszor az nyer, aki fejben erősebb. Vasárnap érkezik a Karcag, a szívet és a lelket is ki kell tenni a pályára, be kell húzni azt a mérkőzést, hogy megragadjunk a közvetlen élbolyban. Nekünk, rutinosabb játékosoknak össze kell szednünk a társaságot, bármi áron, de győznünk kell. Meg kell mutatnunk a DEAC közös erejét – nyilatkozta Ujvárosi Ádám.