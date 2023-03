Sikerrel vette a tavaszi második akadályt Katona László legénysége, előző héten 3-2-re győzték le a Balmazújváros együttesét. 54 percnyi játék után már három góllal sikerült ellépni, de kettőt ledolgoztak hátrányukból a piros-kékek. A minimális előnyt sikerült megtartani a mérkőzés végéig. Hétvégén az utolsó előtti helyen álló Józsához utazik a kis DEAC. Mondhatnánk, biztos győzelem, de megtévesztő lehet a táblázatra nézni, ugyanis a kék-fehér alakulat az egyik leggólerősebb a mezőnyben. Augusztus végén már összecsapott a két gárda, pontosztozkodás lett a párharc vége. A védelme sebezhető a Józsának (17 meccsen 51 gólt kaptak), ebből jó helyzetkihasználással előnyt kovácsolhat az egyetemi klub legénysége – olvasható a deac.hu-n.

Kovács Miklós alakulata előző héten Sárrétiben vendégeskedett, ahonnan pont nélkül tért haza. A zöld-fehérek az első félidőben kétszer vették be Polyák kapuját, előnyüket a második játékrészben megtartották, és győztesen hagyták el a pályát. A 18. fordulóban az a DSI Debrecen érkezik a Sportcampusra, mely szerzett pont nélkül az utolsó helyen áll. Gólt is csak egyet jegyezhettek, viszont kaptak 116-ot, ez is mutatja, nagyarányú vereséggel zárták meccseiket. Így remélhetőleg a DASE győzelemmel zárja a fordulót.