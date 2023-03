Nagy Imre már a hatodik percben megszerezte a vezetést a hazaiaknak, de igazán a szünet után indult be a gólgyártás. Rafinha, majd újra Nagy Imre, illetve Matheus is betalált, ezzel már 4–0-ra ment a Mezei-Vill. A hajrában Sindel Roland szépített, azonban a lefújás előtt még Rábl János vitte be a kegyelemdöfést.