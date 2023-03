A DVSC az Újpest vendégeként szerepelt a labdarúgó NB I. 22. fordulójában. A cívisvárosiak jól kezdték a mérkőzést, melynek köszönhetően Pauljevics öngóljával hamar előnybe is kerültek. Ezt követően mintha visszább vett volna a Loki, sorra érkeztek a hazai lehetőségek, amelyeket eleinte Milosevics bravúros módon védett, de még az első félidőben ki tudott egyenlíteni Milos Kruscsics csapata, így a szünetben 1–1-es döntetlennel mentek az öltözőbe a felek. A fordulást követően is kezdeményezőbbnek bizonyult a lila mezes fővárosi gárda, az első negyed óra végén azonban jött a hideg zuhany a hajdúságiak számára: Manrique utolsó emberként szabálytalankodott Csoboth Kevinnel szemben, amiért Karakó játékvezető azonnali piros lappal kiállította a hispán középpályást. A találkozó végéig dominált az Újpest, de ez gólokban már nem mutatkozott meg, s az emberhátrány ellenére Szrdjan Blagojevics együttese egy pontot el tudott hozni a Szusza Ferenc Stadionból.

A találkozót követően Sós Bence a HAON-nak elmondta, küzdelmes meccsen vannak túl, de összességében értékes döntetlent szereztek. – Nagyon jól kezdtük a találkozót, megszereztük a vezetést egy szerencsés góllal. Ezt megelőzően is mi domináltunk, folyamatosan ott voltunk a kapujuk előtt. Nagyon sajnálom, hogy nem sikerült megdupláznunk az előnyünket, hiszen voltak lehetőségeink, de jobban kellett volna koncentrálnunk. Nem szeretném személyekre lebontani, hiszen én is hibáztam, de ezért vagyunk egy csapat, minden helyzetben összetartunk.

A 60. percben sajnos emberhátrányba kerültünk, ami nagyban befolyásolta az összecsapás további alakulását. Utólag mindig okosabb az ember, de Manrique jó döntést hozott, hiszen Csoboth egyedül vezethette volna a kapusra a labdát, amiből könnyen átvehette volna a vezetést az Újpest.

Nem tudjuk megmondani, hogyha Christian elengedi a támadót, s esetleg betalál, akkor 11 emberrel ki tudtunk volna-e egyenlíteni.

Összességében, és ezeket a tényezőket figyelembe véve értékes döntetlent szereztünk.

Egy héten belül a harmadik meccsünket játszottuk, de nem éreztem, hogy fáradt lenne a társaság. A hazaiaknak remek csapata van, nagyon agresszíven játszottak, sajnos ennek egy egyenlítő gól lett a vége. Nem azért utaztunk a fővárosba, hogy egy ponttal elégedettek legyünk, hiszen győzelem esetén a Kisvárdát is megelőzhettük volna, de ismerve a körülményeket, nem született rossz eredmény – nyilatkozta a hajdúsági sportoló.

Fókuszban a Kisvárda

A Loki szombaton ahhoz a Kisvárdához látogat, akik egy ponttal előzik meg őket, s győzelem esetén akár a harmadik helyre is ugorhatnak Sós Bencéék. A szélső portálunknak kiemelte, nehéz mérkőzésre számít, de nagyon motiválja őket a dobogó legalsó foka. – Biztos vagyok benne, hogy nem lesz egyszerű dolgunk Kisvárdán, ellenük mindig nehéz futballozni. Sok minőségi külföldi futballistájuk van, s noha nem is szerepelnek úgy, ahogy valószínűleg eltervezték, de erejüket mutatja, hogy így is ott tudnak lenni a harmadik helyen.

Az elmúlt egy hétben mi sem lehetünk elégedettek, hiszen kikaptunk 13 ezer ember előtt az FTC ellen a Nagyerdei Stadionban, majd szintén hazai környezetben estünk ki a kupából, így van miért törleszteni a szurkolóinknak, akik Budapesten is nagyszerű hangulatot teremtettek.

Ősszel nem úgy sikerült ellenük a találkozó, ahogyan szerettük volna, ez is extra motivációt jelent számunkra – mondta a DVSC saját nevelésű játékosa.

A Kisvárda–DVSC találkozót szombaton 14 óra 30 perckor rendezik a Várkerti Stadionban.

