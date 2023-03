Az OTP Bank Liga 12 csapatos bajnokságának második „köre” is véget ért múlt hétvégén, miután a csapatok másodjára is találkoztak egymással. Össze sem lehet hasonlítani a DVSC szereplését az első etappal, mely után a hetedik helyen végzett a piros-fehér együttes. Ellenben most, újabb 11 összecsapást követően a harmadik pozíciót foglalják el Szrdjan Blagojevics tanítványai, kizárólag a Mezőkövesd és a bajnoki címvédő Ferencváros előzi meg szeretett Lokomotívunkat. Fontos adat még, hogy a szerb mester érkezése óta a DVSC a második helyen áll a pontvadászat küzdelmeiben.

A következő fordulóban a Kisvárda vendégeként szerepelnek majd Dzsudzsák Balázsék, ahol az első meccsnapon Bárány Donát az utolsó pillanatokban mentett pontot a cívisvárosi együttesnek, s egy győzelemmel meg is előzhetnék a debreceniek a Szabolcs vármegyeieket. Sok szempontból fontos lenne a győzelem, hiszen ebben az esetben a harmadik helyre ugorhatna a Debreceni VSC, ahová a szezont megelőzően valószínűleg nem sokan várták a csapatot. A várdai kaland után a jelenlegi második helyezett Kecskemét látogat a Nagyerdei Stadionba, így a harmadik kör elején két győzelemmel nagy lépést tehetne a hajdúsági alakulat az ezüstérmes pozícióért.

Bár hosszú még a szezon, s rengeteg dolog történhet, ám egy biztos: saját kezükben van a sorsuk Varga Józseféknek, azt pedig mondani sem kell, mekkora öröm lenne a fanatikusoknak jövőre ismét európai kupamérkőzésekre járni a Nagyerdőre. A motiváció tehát adott a Hajdú-Bihar vármegyei együttesnek, s persze fájó a Magyar Kupából való kiesés, de abban a tekintetben a csapat előnyére válhat, hogy immár csak a bajnokságra kell koncentrálni, és heti egy meccsre felkészülni. Eddigi munkáját és taktikai felkészültségét tekintve Blagojevics mester személyében hosszú évek után az egyik legalkalmasabb tréner, akivel elérheti immár nem álmait, hanem céljait a Vasutas, mely a szezon végén a kettes „vágányra” is befuthat.

Orosz Krisztofer