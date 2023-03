Múlt hétvégén rendezték az Énekes István Emlékversenyt a fővárosban. A DVSC Boxing gárdáját öt bokszoló képviselte, és mind az öten a döntőztek! – számolt be a debreceni egyesület közösségi oldalán.

Zsigó Csaba 48 kilóban lett bajnok, a +92 kg döntőjében Melicher Gábor nagyot küzdött, de hiába, mert érthetetlen számolással, és egy vitatható végeredménnyel kihozták ellenfelét győztesnek.

Lakatos Gergő kézfeje nemrégiben több helyen is eltört, azóta először bokszolt élesben. Ez néha meg is látszott a bunyóján, de így is szépen teljesített 2 hétnyi edzéssel a háta mögött.

A lányok döntőjében Hajdu Annamária 54 kilóban határozott, szép ökölvívással szerezte meg a bajnoki címet. Női 75 kilóban Komjáthi Nóra döntőzött, a nem túl határozott kezdés után időben váltott és szépen kibunyózta ellenfelét.

