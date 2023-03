Ahogy arról portálunkon is beszámoltunk, fordulatos mérkőzésen játszott 2–2-es döntetlent a DVSC II. és a DEAC együttese szerda délután a Nagyerdei Stadionban. Az NB III. Keleti csoportjának 21. fordulójából bepótolt összecsapáson két ellentétes félidőt láthattak a drukkerek, az első 45 percben egyértelműen az egyetemisták akarata érvényesült, míg fordulás után fokozatosan őrölte fel a fekete-fehéreket a kis Loki. A meglehetősen tartalékos felállású DEAC a második játékrész felére ”elfogyott”, Sándor Tamás vezetőedző kénytelen volt a kispadról olyan labdarúgónak is szerepet adni, aki épp csak, hogy visszatért a sérüléséből. A másik oldalon Máté Péter cseréi lendítettek a gárdán, így nem volt sem meglepő, sem érdemtelen a Lokomotív egyenlítése, amely egy kis szerencsével a végén akár a győzelmet is kicsikarhatta volna, ám a látottak alapján igazságos volt az iksz.

Al-Sheraji Rauf Mohamed

Forrás: Czinege Melinda

A mezőny egyik legjobbja az egyetemisták jemeni származású támadója, Al-Sheraji Rauf Mohamed volt. A Debreceni Egyetem Általános Orvostudományi Karán tanuló labdarúgó portálunknak nem tagadta, vegyes érzések voltak benne a mérkőzéssel kapcsolatban.

– Megfelelő mentalitással mentünk bele a rangadóba, de ettől függetlenül az első 15-20 percben akadozott a játékunk – elevenítette fel. – Szerencsére aztán belejöttünk, és labdaszerzésekből szép akciókkal támadtuk a kaput. Voltak jó lehetőségeink, amikkel el tudtuk volna dönteni az összecsapást, de ebből csak kettőt sikerült kihasználni. A második félidő miatt nem vagyok boldog.

Nem tudom, hogy lélektani okokból, vagy a koncentrációvesztés miatt, de kaptunk két gólt, amivel megmentette az egyik pontot a DVSC.

Érezhető volt rajtunk a fáradtság, kevesen vagyunk, a Lokinak pedig bőven volt lehetősége frissíteni – mondta el a játékos, aki zárásként kiemelte, mivel ismét állított labda után kaptak gólt, a pontrúgások levédekezésén mindenképp javítaniuk kell a jövőben.

Sándor Tamás

Forrás: Czinege Melinda

Sándor Tamás, az egyetemisták szakvezetője egy nagy sóhajjal vezette fel véleményét a derbiről. Ahogy fogalmazott, nem kezdtek jól, több játékosa is meg volt illetődve, ”még a fűszálban is elbotlottak” az elején. – Idővel megnyugodott, és egyre jobb teljesítményt nyújtott a csapat – ”pörgette vissza” az eseményeket. – Szép támadásokat vezettünk, megszereztük az előnyt, amelyet meg is tudtunk duplázni. Ezt követően is akadtak még ziccereink, ott akár el is dönthettük volna az összecsapást.

A 2–0 az mindig veszélyes eredmény, a szünetben mondtam is a fiúknak, rúgni kellene még legalább egy harmadikat fordulás után.

A folytatásban már kevesebb helyzetünk volt, de akkor is meglehettek volna a sanszaink, ha a támadásbefejezésnél pontosabban lejátsszuk a szituációkat – fogalmazott a szakember, aki pár szó erejéig kitért a játékvezetésre is. – Úgy éreztem, a kisebb mezőnyszabálytalanságok megítélésében nem volt egyforma mérce, amivel ha akaratlanul is, de felhozták az ellenfelünket. Minőségben jelenleg kevesen vagyunk, nem tudjuk azt a szintet hozni, mint korábban – összegzett Sándor Tamás, aki szerint az első félidő ”rendben volt”, a második kevésbé.

Máté Péter

Forrás: Czinege Melinda

A kis Loki vezetőedzője, Mátér Péter szerint csapata egy félidőnyi előnyt adott a DEAC-nak, mert az egyetemisták a tanítványai hibáiból alakították ki a helyzeteiket, amiből kettőt ki is használtak. – Az első 45 percben az volt az érzésem, hogy belealudtunk a saját játékunkba. Ám a szünet utáni szerkezeti és taktikai változtatások szerencsére működtek.

Reális a 2–2, mert nekik is volt még helyzetük, de akár mi is megnyerhettük volna a meccset.

A második félidőben feljebb toltuk a védekezésünket, igyekeztünk szélességi játékokat kialakítani. Megvoltak a helyzeteink akár a győzelemhez is, de egy 0–2-es félidő után nem vagyok elégedetlen a döntetlennel – summázott a szakember.

Az NB III. Keleti csoportjának vasárnapi, 25. fordulójában a DVSC II. a Pénzügyőrt fogadja 13 órától az egyetemi sporttelepen, a DEAC Sényőn játszik 14 órától, míg a harmadik vármegyei gárda, az Aqua-General Hajdúszoboszló délelőtt 11 órátót a DVTK II. vendége lesz.