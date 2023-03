Nemzetközi versenyen is megmutathatták magukat a Gewiss SE harcosai, hiszen Londonban a Roar Fighting Championship elnevezésű gálán volt jelenésük a debreceni sportolóknak.

Ferenczi Kinga, Orosz Gyula és Kertész Sándor is megnyerte maga összecsapását, így az angol közönség biztosan megjegyezte a cívisvárosi alakulat nevét.

Az előzetes várakozások szerint Kertész Sándorra várt a legnehezebb ütközet, hiszen ellenfele korábbi nemzetközi tornagyőztes sportoló volt, akit a hazai közönség is támogatott, ám a hajdúsági bunyós hamar elnémította a londoni publikumot, s KO-val nyerte a párharcot. Zilai Sándor, az egyesület szakembere a HAON-nak elmondta, rengeteg munkájuk van a harcosoknak a sikerekben, s a továbbiakban is szeretnének nemzetközi megmérettetésen részt venni. – Ha egy mondatban kellene összefoglalni, akkor úgy fogalmaznék, óriásit küzdöttek sportolóink.

Kertész Sándor esete azért érdekes, mert egy korábbi angol világbajnok ellen mérkőzött, továbbá szerintem nála nincs jobb harcos Magyarországon

– fogalmazott.

Köztudott, hogy egy élsportoló a hét minden napján tréningezik, ezt Kertész is elmondhatja magáról, töbek között ennek is köszönhető sikere. – A közönség annyira megvadult, hogy a főmérkőzés elől is elloptuk a showt.

Az első menetben oda-vissza harc folyt a ringben, majd a másodikban is folytatódott ez a tendencia. Ezt követően Kertész kiütötte ellenfelét, akit KO-val elveszítette a mérkőzést.

Ami az én részem ezekben a sikerekben, hogy taktikai és technikai utasításokkal látom el a srácokat. Kertész 16-17 edzést is elvégez egy héten, ami elképesztő mennyiség, ennek láthattuk most az eredményét – nyilatkozta a tréner.

Zilai Sándor továbbá elmondta, nemzetközi szintet képviselnek a Gewiss SE sportolói, ám hazai viszonyokban nem igazán vannak olyan versenyek, amelyek ilyen kiemelt polcon helyezkednek el. Egyik céljuk az lenne, hogy minél több hasonló kaliberű eseményen tudjanak részt venni, s időről időre bizonyíthassák, hogy a világ élvonalához tartoznak.

