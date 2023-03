Akaratos DEAC-ot ígért a gárda amerikai támadója, Arjun Wente, már csak ezért is ígérkezett élvezetesnek az ötödik helyen álló hazaiak és a harmadik pozíciót elfoglaló Karcag meccse az NB III. Keleti csoportjának 26. fordulójában vasárnap – tudatta közlésében a klub.

A találkozónak külön pikantériát adott, hogy a vendégek kispadján a debrecenieket irányító Sándor Tamás egykori lokista csapatársa, Igor Bogdanovics ült.

Az első tíz perc mezőnyjátékot hozott, kicsit többet volt a Karcagi SE-nél a labda, de helyzet egyik oldalon sem akadt. Ezt követően mind veszélyesebbé vált az egyetemi együttes, Al-Sheraji, Wente és főként Kerekes volt nagyon elemében, érett a hazai gól. Nem is kellett sokat várni rá, Al-Sheraji remek passzal kínálta meg a középen érkező Kerekes Krisztiánt, aki jobbal gyönyörűen helyezett a hálóba. Mindössze öt minutummal később máris megduplázta előnyét a DEAC: Kerekes ezúttal az előkészítésben jeleskedett, beadását Virág Gergő juttattta a kapuba.

Nem fékezett a Debrecen, a szünetig végig rohamozott – Wente kétszer is feliratkozhatott volna a góllövők közé, ha pontosabban céloz, – a karcagiak pedig védekezésre voltak kárhoztatva ezáltal.

Forrás: deac.hu / Derencsényi István

A fordulás után már kevésbé teltek mozgalmasan a percek, ám egy-két kőkemény összecsapás így is tarkította a meccset. A 66. percben Tóth ütötte el utolsó emberként a gólhelyzetben kilépő Kerekest, piros lap lett a büntetése. A szabadrúgást a sértett lőtte a sorfalba, majd Al-Sheraji bombázott fölé. A DEAC támadójának ez volt az utolsó megmozdulása a mérkőzésen, ugyanis Szabó Levente váltotta a 72. percben. Negyedórával a vége előtt kettős cserére szánta el magát Bogdanovics, próbálván megragadni az utolsó esélyek egyikét a tréner. A hazaiaknak megfelelt az állás, fölösleges kockázatot nem akartak vállalni, nehogy kinyíljanak hátul, a Karcag pedig csak erőlködött. Sándor Tamás is egyszerre adott újabb két játékosának lehetőséget, a balhátvéd posztján a válogatott Korhut, míg a mérkőzés legjobbja, Kerekes helyett Trencsényi érkezett, de bemutatkozhatott a fiatal Ujvárosi Máté is. Az utolsó tíz percben Szabó Levente emelését védte nagy bravúrral a látogatók hálóőre, így az eredmény már nem változott.