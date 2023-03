A DEAC frizbiszakosztályának több sportolója is részt vállalt az ultimate frizbi szabálykönyvének lefordításában, ez pedig fontos esemény a játékvezető nélkül játszott sportág fejlődésében, emeli ki a klub közleménye.

– Az ultimate frizbi játékvezető nélkül játszott sport, melyben a fizikai érintkezés nem megengedett, és a játékosok maguk felelősek a tiszta játékért, a szabályok alkalmazásáért és betartásáért. Nagy felelősség hárul tehát a pályán lévőkre, hogy a mérkőzések ne végtelen viták sorozatává váljon, s ehhez elengedhetetlen, hogy minden játékos tisztában legyen a szabályokkal – mondta el Rácz Árpád szakosztályvezető. Hozzátette: mivel ebben a sportban is minden résztvevő a győzelemre hajt, a játék hevében akaratlanul is kialakulnak nehezen kezelhető helyzetek, pedig ilyen esetekben is dönteni kell, hogy mely szabályt alkalmazzuk a helyzet megoldására.

Az, hogy van magyar szabálykönyv, elsősorban a kezdőbb játékosoknak nyújt nagy segítséget, hogy hamarabb átlássák, mi miért történik a pályán, és hogy a részletszabályokkal hamarabb tisztába kerüljenek

– mutatott rá a szakosztályvezető. Kiemelte azt is, hogy a fordítás elkészítését a hazai szövetség kezdeményezte, és a sportvezetőknek az volt a célja, hogy olyan dokumentum készüljön, amely nem pusztán egy magyarra történő szövegátültetés, hanem megfelel a sportágban használt zsargonnak, és így kezdők és tapasztaltabb játékosoknak egyaránt jól használható.