A sportolókról általában eredményeik kapcsán olvashatunk, nyilatkoznak egy-egy megmérettetés előtt, netán után, vagy beszélnek az edzésekről, a kihívásokról, motivációjukról. Arról azonban, hogy választott sportágukon kívül mit szeretnek csinálni, mivel töltik szívesen a szabadidejüket, mi érdekli őket, viszonylag kevesebbszer esik szól. Pedig annyi minden van még, ami izgalmas lehet az egyes sportemberekkel kapcsolatban. Például itt van a DEAC jégkorongegyüttesének kapitánya, Molnár Dávid, aki mint kiderült, nagyon szeret utazgatni, amikor csak teheti, felkerekedik, és új tájakkal, kultúrákkal ismerkedik.

– Már eleve a csapatommal is sokat utazunk az idegenbeli meccsekre, de egyébként is nagyon szeretek világot látni. Hosszasan lehetne sorolni, mennyi helyre jutottam már el az évek során, amit kiemelnék, az a tavalyi, stockholmi látogatásom, de Amszterdam is nagy kedvencem, oda bármikor el tudnék látogatni, a közeljövőben megyek is, ahogyan Belgiumba is.

Angliában is jártam már, London nagyon tetszett annak ellenére is, hogy igen zsúfoltnak találtam. Ami még biztos az elkövetkezendő időszakban, az egy barcelonai kiruccanás, bár én Madridba szerettem volna eljutni, de a többiek meggyőztek, így maradt Barcelona. Azért annyira nem bánom, biztos csodálatos lesz, beiktatunk majd egy focimeccset is.

Olyan fajta utazó vagyok, aki persze megnézi a főbb látványosságokat, nevezetességeket, azonban szeretem felfedezni az adott város kevésbé ismert részeit is, arra törekszem, hogy kikapcsolódjak, jól érezzem magam, beüljek éttermekbe, finomakat egyek, igyak egy jó kávét. A bakancslistámon szerepel úticélként Amerika, oda mindenképp szeretnék egyszer eljutni – mondta el a sokak által Dáciként ismert fiatal hokis, aki legtöbbször a barátaival, csapattársaival utazik, és nem feltétlenül szervezi „agyon” a dolgokat, előfordul, hogy a hét elején eldöntik, pár nap múlva indulnak.

