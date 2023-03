Ahogy arról portálunkon is írtunk, a DEAC női futsalosai erődemonstrációt tartottak hétfő este a sereghajtó Diósgyőr ellen – számolt be a klub honlapja. – Quirikó Vivien együttese már az első percben megszerezte a vezetést, aztán a szünetben 6-0 állt az eredményjelzőn. Üveges Katalinék a második játékrészben sem vettek vissza, ennek köszönhetően még jobban kinyílt az olló, a 10–0-s végeredményt Nagy Anikó állította be.

– Önbizalomnövelő győzelmet arattunk, az elejétől a végéig domináltunk, a DVTK-nak alig akadt helyzete. Tíz gólt rúgtunk, de még nagyobb is lehetett volna a különbség, ha bizonyos lehetőségeknél jobban koncentrálunk. Elégedett vagyok, mivel nagyjából betartottuk azt, amit előzetesen megbeszéltünk.

Ugyan már korábban megnyertük az alapszakaszt, de a lányoknak azt mondtam, hogy jó lenne, ha veretlenül zárnánk a bajnokság első szakaszát, mivel ez nem sikerült az előző években.

Azt is kértem tőlük, hogy használjuk ki, hogy nagyobb teher nélkül, felszabadultan játszhatunk, valamint bátran gyakorolhatjuk a különböző taktikai elemeket. Mindenkinek lehetőséget akartam adni, ezért rövidebb periódusokban bizonyíthattak a csajok, ám a két-háromperces időszakokat alaposan megnyomták. Azok a futsalosok, akik a válogatottban is egy sort alkotnak, ezen az összecsapáson együtt szerepeltek – nyilatkozta Quirikó Vivien vezetőedző.

A debreceniek tizenhat összecsapást követően tizenhárom sikerrel és három döntetlennel állnak. A gárda a válogatott szünet után a Csepel otthonában vizitál majd március 26-án.

HBN