Hétvégén Budapesten, a Magyar Torna Szövetség szervezésében zajlott a II. osztályú női Budapest-Vidék Bajnokság a felnőtt-, az ifi- és a serdülőkorosztály számára. A DEAC tornászai mindhárom korcsoportban számos érmet gyűjtöttek.

Forrás: DEAC

A felnőttek között bravúros eredményt értek el a mieink, hiszen amellett, hogy megnyerték az első fordulót, vidékbajnokok is lettek. Mindez azért is hatalmas teljesítmény, mert a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem (TF) gárdája hosszú évek óta megközelíthetetlennek bizonyult, ám csapatunknak ezúttal sikerült maga mögé utasítania – számolt be a debrteceniek oldala.

A debreceni tornászok edzője, Antal Mária elmondta, hogy a lányok lelkiismeretesen és szorgalmasan készültek a bajnokságra, és egymást segítve versenyeztek. Külön örömteli, hogy a csapatarany mellett egyéniben is szépen termelték a lányok az aranyérmeket, hiszen Dandé Csenge összetett győzelme mellett gerendán is diadalmaskodott, míg Purguly Zsuzsanna talajon, Nagy Lili korláton bizonyult a legjobbnak.

Forrás: DEAC

Az utánpótlás versenyzők szintén szépen szerepeltek, hiszen a serdülők az első helyen végeztek, az ifik ötödikek lettek, és egyéniben is több érmet sikerült nyerni mindkét korosztályban.

HBN