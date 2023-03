A Bushido Karate Sportegyesület Alsójózsán, 1989. október 10-én kezdte meg első shotokan karate edzéseit a Lorántfy Zsuzsanna Általános Iskolában (akkor még Józsakert Utcai Általános Iskola) – áll Őri Krisztián 4. danos mester portálunkhoz eljuttatott levelében. Az első karate szakkörön tele volt a kistornaterem, majd az akkor még kezdő csoportból egyre több lett a haladó karatés az évek alatt.

Több száz józsai gyermek ismerkedett meg az elmúlt több mint három évtized alatt a shotokan karate alapjaival, vált versenyzővé, igazolt sportolóvá. Lett közülük több országos bajnok, diákolimpiai bajnok, stílusszövetségi Európa-bajnoki és világbajnoki érmes, és miniszteri kitüntetett is. Többen szerezték meg a fekete övet (a mester fokozatot), illetve tettek le bírói vizsgát, edzői szakképesítést, vagy felsőfokú tanulmányt a sport területén. Az éves során a Bushido KSE több karate szakosztályt alapított, melyek azóta önálló szakmai munkát végeznek, többek között: Józsai SZTSE Karate, DEAC Karate UP, Nagyrábé–Bihartorda, valamint folyik oktatás a Debreceni Református Kollégium Gimnáziumában is.

Forrás: Bushido Karate Sportegyesület

Az 1922-ben a Funakoshi Gichin mester által Japánban alapított shotokan karate öt legfontosabb jellemzője: Jellem, becsület, akarat, önuralom, tisztelet! Nagyon fontos, meghatározó vonások egy fiatal sportoló számára, és a karaténak köszönhetően ezt minden sportoló így is gondolja később, felnőtt korában is, és ezt adja át majd gyermekeinek. A shotokan karate úgynevezett „no kontakt” küzdősport, tehát a versenyzőknek tilos egymást megütni és megrúgni. Harcművészeti megközelítésben elmondható, a gyerekeket arra tanítják, a karate önvédelemre való.

Forrás: Bushido Karate Sportegyesület

A Bushido Karate Sportegyesület a Debreceni Értéktár része 2018 óta, így igazán büszkék rá a tagjai és maga Debrecen városa is. Az egyesület az Shotokan Karate Stílusszövetség (SKS-SKDUN Hungary) hivatalos tagja. A klub jelenlegi és egykor tagjai azért gyűltek össze Józsán március 19-én, hogy megünnepeljék e jeles eseményt. A „33 éves a Bushido Karate Sportegyesület Harcművészeti Találkozó és Kiállítás” elnevezésű gálán volt óvodás karate, szenior karate, WKF sportkarate, képességfejlesztés, testépítés, masszázs, egészségmegőrző–prevenciós programok, aloe vera kóstolás, japán kanji festés, labdás sportok, test állapotfelmérés. A rendezvény kapcsán a három évtized dokumentumai, értékes szakmai megjelenései, média anyagai lettek feldolgozva, újra kiadva, ezzel motiválva a fiatalokat az egészséges életmódra, a sportolásra.

HBN