A találkozó esélyesei a házigazdák voltak, ráadásul az Eötvös DSE különböző okokból mindössze 9 játékossal utazott el, közülük Alison Muldrow sérülten, így nem is lépett pályára. A megtizedelt vendéggárdában először játszott kezdőjátékosként a 16 éves Lengyel Panna, aki játékostársaihoz hasonlóan lelkesen játszott, de nem volt egy súlycsoportban a két együttes - olvasható a debreceni gárda közleményében.

A magassági, technikai és ütőerőben is előnyben lévő VEHIR-VESC könnyedén nyerte az első szettet.

A másodikban 3:0-ról Tea Terzievska támadásával, egy hazai hibával és Juhász Flóra ásznyitásával még kiegyenlített a DSZC-Eötvös DSE, és a játszma további szakaszában is helyenként szép dolgokat is mutattak be, de egy állásból 8 pontot ért el a hazai gárda, így megduplázta előnyét.

A harmadik játékrészben 4:0-s előnyre tett szert a Veszprém, ezután azonban a hazai nézők csodálkozására előbb 7:7-nél kiegyenlített a debreceni együttes, majd Juhász Flóra és Tea Terzievska támadásai után már 7:9-re vezetett. 10:10-ig volt szoros a mérkőzés, ezt követően a kevés hibával játszó hazaiak eldöntötték a 3 pont sorsát.

A DSZC-Eötvös DSE legközelebb 2023. február 12-én 18 órai kezdéssel a listavezető TFSE együttesét fogadja a DSZC Beregszászi Pál Technikum tornacsarnokában.