A jelenleg Siófokon, kölcsönben szereplő beálló a következő szezont az MTK Budapest csapatánál tölti, szintén kölcsönben – jelentették be hivatalos honlapjukon a piros-fehérek.

Török Lilly a DVSC Schaeffler saját nevelésű játékosa, 2021 tavaszán mutatkozott be a DVSC felnőtt csapatában. Jelenleg is kölcsönjátékosként szerepel a Siófok KC együttesénél. Eddig kilenc bajnoki mérkőzésen kapott lehetőséget és egy gólt szerzett. A 2003-as születésű juniorválogatott kézilabdázó korábban ‒ szintén kölcsönben ‒ már Mosonmagyaróváron is játszott.

Török Lilly a 2023/24-es szezonban az MTK-Budapest csapatában szerepel majd kölcsönben, csakúgy mint a másik debreceni nevelésű játékos Poczetnyik Luca, akit pénteken mutatott be a kék-fehér klub.

HBN