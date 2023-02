Szuper szombat várt a Loki-drukkerekre, hiszen két kedvenc csapatuk is játszott aznap este: amíg az NB I.-es labdarúgók Fehérváron vívtak presztízscsatát, addig a kézis lányok a norvég Sola ellen próbálták egy nagy lépést tenni a továbbjutás felé az Európa-ligában.

Ám akadt ennek egy hátulütője: mivel gyakorlatilag egymással párhuzamosan lépett pályára a két piros-fehér alakulat, így a tábornak is ketté kellett szakadnia.

Az ember emiatt azt gondolhatta volna, a szokásosnál talán kevesebben drukkolnak majd a Debrecen feliratú drapéria mögött, de szerencsére nem így volt, ugyanúgy megtelt a szektor a Hódosban. Az ultrák már a kezdés előtt negyedórával megdörrentek, jelezve a hangerővel ezúttal sem lesz semmi baj. A bemutatásnál aztán végképp elmúlt minden kétely az emberfiában, hiszen a szomszédját alig hallott a hangzavarban.

Forrás: Czinege Melinda

Szerencsére a korábban betegséggel küszködő kézilabdázók is tudták vállalni a játékot, így Mariana Costa, Kácsor Gréta, Planéta Szimonetta és Bordás Réka is Szilágyi Zoltán vezetőedző rendelkezésére állhatott.

A kezdés előtt szokás szerint felcsendült a lelátóról a Himnusz, majd az ünnepélyes pillanatokat egy kis fehérvári szidás váltotta fel.

A Loki a Catherine Gabriel – Töpfner Alexandra, Kácsor Gréta, Vámos Petra, Füzi-Tóvizi Petra, Hámori Konszuéla, Vámos Míra sorral kezdett támadásban. A norvégok szerezték meg a vezetést, melyet Vámos Petra egyenlített ki egy földről elengedett lövéssel. Egy labdaszerzést követően újfent a Loki irányítója villant: előbb egy lerohanásos gól, majd egy mesteri assziszt, és máris 3–1 volt ide. Hámori betörése után már 4–1, tombolt is a lelátó!

Végre Kácsornak is akadt egy kis szerencséje: a negyedik próbálkozása számunkra jól pattant meg a sorfalon. Vámos Petra bombáján viszont nem volt szükség Fortuna kisujjára sem, védhetetlenül vágódott a labda a jobb kapufa mellé. Töpfner kihagyta az első hetesünket, de Hámori a saját térfeléről szerzett góllal segített ki a jobbszélsőt (12. perc, 7–5).

Forrás: Czinege Melinda

A norvégok igyekeztek hosszú kimenetelű támadásokkal lassítani a játékot, ami arra feltétlenül jó volt, hogy ne hagyják lendületbe jönni a Lokomotívot.

A holland Duijndam kapus Kácsort is megbabonázta az újabb Loki-büntetőnél – ha az a kettő bemegy, akkor nem 9–6, hanem 11–6 az állás... Persze ez csak játék a számokkal, de azért mégis… Szerencsére a harmadiknál Töpfner már túljárt az eszén – ki is szakadt egy hatalmas üvöltés a szélsőből.

A 21. percben Planéta Szimonettát és Szabó Ninát is csatába küldte Szilágyi Zoltán, előbbi rögtön egy föld-levegő rakétával jelezte, hogy túljutott a betegségén. (12–9)

Jött egy kis rövidzárlat, villámgyorsan zárkóztak a norvégok, Szilágyi Zoltán tett is le az időkérést jelző kis zöld táblácskát a 27. percben. (13–12).

Kaotikus jelenetek alakutak ki a hajrában, a csapatok egymást múlták alul a technikai hibák terén, ebből a vendégek jöttek ki szerencsésebben, így 13–13-nál vonultak szünetre a csapatok.

Forrás: Czinege Melinda

A folytatásra a kapuban és a két szélen is változtatott a hazai szakmai stáb: a gólvonal elé érkezett a német Ann-Cathrin Giegerich, az oldalvonal mellé pedig Marina Costa és Petrus Mirtill.

Magnussen góljával először vezetett az északiak, Haugseng találata után pedig már kettő volt oda. (13–15) Töpfner és Costa góljaival visszajött a DVSC, melyhez kellett Giegerich két bravúrja is a kapuban.

Hullámzó volt a meccs – ami viszont nem, az a szurkolás intenzitása, a lányok ezúttal is megkapták a pluszenergiát a lelátóról. Ami még izzította hangulatot, az a bírópáros időnkénti ítéletei, melyekkel többször is éktelen haragot váltottak ki a publikumból. Füzi-Tóvizi góljával végre ismét a Vasutasnál volt az előny (41. perc, 17–16), majd Töpfner két sikeres hetese, valamint Hámori második, hazai térfélről lőtt találata után már 20–16 – talán meg is repedtek a Hódos falai a hangrobbanásban. Időt kértek a vendégek, ami jót is tett a játékuknak, percekkel később már Szilágyi Zoltán hívta magához lányait egy kis fejtágításra.

Forrás: Czinege Melinda

Kétgólos hazai fórnál léptek be az utolsó öt percre a csapatok, Gabriel állt vissza a debreceni kapuba – hogy aztán egyből egy bravúrral jelentkezzen.

A francia hálóőr jó szokása szerint megőrült a védés után, ahogy a közönség is, főleg hogy Planéta háromra hizlalta az ellentámadásból az előnyt. Nem sokáig tartott a hórihorgas átlövő öröme, mert a bírók két percre kiküldték, a hazai nézők összes haragját a fejükre vonva. Gabriel egy perccel s vége előtt hetest fogott, ezzel végleg lezárva a nyitott kérdéseket. 25–21 lett a vége, joggal zúgott a vastaps a végén!

MSZ