Az elmúlt hétvégén kezdte volna az idei évet a Debreceni Egyetem labdarúgócsapata az NB III. Keleti csoportjában, azonban a pálya alkalmatlansága miatt március 1-jére halasztották a DVSC II-DEAC meccset – tudatta a klub szombati közlésében.

Vasárnap 14 órától azonban már tényleg tétmérkőzést játszanak a fekete-fehérek: a Vasas második gárdája látogat a Dóczy utcai Sportcampusra.

– Természetesen nem egyszerű értékelni a felkészülést, amíg nem zajlik le az első tétmeccs – nyilatkozta Sándor Tamás vezetőedző. – Az edzőmérkőzések során sok behatás éri a csapatot és az edzői stábot, nyilván voltak pozitívumok, és láttuk azt is, miben kell javulnunk. Igyekeztünk olyan futballistákat szerződtetni, akik a támadójátékunkban segítségünkre lehetnek, ugyanis az ősz folyamán, többek között sérülések miatt is, ezen a téren mutatkoztak meg a hiányosságaink. A tervezett munkát elvégeztük, plusz „kaptunk” még egy hetet a kis Loki elleni halasztással. Hogy ez mennyire jött jól, majd kiderül vasárnap. Nekünk több időnk maradt csiszolgatni a játékunkat, a Vasas II. pedig már túl van egy tétmeccsen.

Nagyon várjuk az első bajnokit, bízunk benne, hogy jól fogunk szerepelni

– fogalmazott a tréner.

Sándor Tamás a télen igazolt négy új szerzeményről is szót ejtett. – A támadószekciónk sebességét akarjuk növelni az újonnan érkezőkkel. Bereczki Dani kiválásával sokat veszítettünk, de Arjun Wentében nagyon bízunk, ő lendületet adhat elöl. A másik három játékos – Molnár Szabolcs, Batta Gergő és Ujvárosi Máté – is erősítést jelenthet, tavasszal kiderül, mennyire sikerült valóban erősítenünk. Próbálunk támaszkodni az utánpótlásunkra is, vannak reményteljes fiatalok, akiknek természetesen időre van szükségük ahhoz, hogy meghatározó labdarúgói legyenek a DEAC-nak. Visszatérve az angyalföldiekre: megnéztük az első meccsüket a Körösladány ellen, amit fagyos pályán vívtak meg a felek.

A talaj miatt most is az várható, hogy az a csapat lesz sikeresebb, amelyik jobban alkalmazkodik a körülményekhez, bízom benne, hogy ez a gárda a miénk lesz

– zárta az edző.