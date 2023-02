Elkezdődött a tornászok versenyidőszaka a felmenő rendszerű diákolimpiai versenyrendszerrel. A versenyen már szép gyakorlatokat is láthattak a kilátogatók, hiszen olyan résztvevők, csapatok is szerepeltek, akik az elmúlt tanévben a diákolimpiai országos döntőn csapat vagy az egyéni versenyben értek el dobogós helyezéseket.

A megyei torna diákolimpián eldőlt az általános iskolák kategóriájában, hogy az országos elődöntőre kik szereztek továbbjutási jogosultságot. A versenykiírás alapján azok a tanulók is tudtak versenyezni egyéni indulóként, akiknek az iskolájuk nem tudott elindulni a csapatversenyeken. Az új szabály értelmében egyéni versenyzők is továbbjuthatnak az országos elődöntőbe elért eredményük alapján. Az egyéni verseny 1-3. helyezettje kerül tovább a következő fordulóba. Az 1-3. helyezettek között csapattagként továbbjutó versenyző van, akkor már a következő helyezett is tovább kerül. A középiskolásoknak egy felkészülési verseny volt a megyei találkozó., amely lehetőséget biztosított, hogy kipróbálják a megtanult tornagyakorlatok milyen szinten van elsajátítva és verseny körülményekben mutassák be. Ebben a kategóriában a legeredményesebb a Debreceni SZC Mechwart András Gépipari és Informatikai Technikum csapata volt.

A megyei tornaversenyen remek torna elemeket is lehetett látni a tanulóktól a kötelező gyakorlatok bemutatásakor. A versenyen nyújtott teljesítmény alapján kiemelendő a Vénkerti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, hiszen 2 csapattal indult a versenyen. Ebben a tanévben vett részt első alkalommal a Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma és Általános Iskolája, Kossuth Utcai csapata, akik a II. korcsoportban és meg is nyerték a versenyt. Sérülés és betegség miatt néhány versenyző nem tudott részt venni a versenyen köztök van Tóth Benedek, Buzsik Máté, akik az országos döntőn dobogósok is lehetnének. Az általános iskolásoknál kimagasló egyéni teljesítmény nyújtott Lakatos Tamás, Fábiánfi Adrián, Dusa Máté, Nasaleán-Kiss Olivér, Varga Kristóf, Bodogán Benett, Hafner Tamás és Popovics Dénes.

A középiskolások versenyében magas színvonalú gyakorlatotokat mutatott be Dezső Norbert, Mozga Csaba és Barbócz Bence. A versenyen rendkívül szoros eredmények születtek, tizedek és századok döntötték el a helyezéseket. Az általános iskolások az elért helyezések alapján indulhatnak az országos elődöntőn, mely a megyei versenyek után lesz kijelölve.

A középiskolásoknál az országos elődöntőn mindenki részt vehet, mely Budapesten rendeznek.

Felkészítők: Lakatos István, Ladányi Zoltán, Lugosi Zoltán, Molnárfi Tamás, Gyéresi Dávid, Nagy Dániel, Molnár Vivien. Fiúk eredményei

„B” kategória

I. korcsoport csapat

1. Vénkerti Általános Iskola és AMI

A csapat tagjai: Bogdán Kristóf, Levcsenkó Dániel, Tóth Kristóf Kosztina Dominik, Gombos Sándor, Fábiánfi Adrián

Egyéni helyezések és eredmények:

1. Lakatos Tamás: 18.40; Debreceni Hatvani István Általános Iskola

2. Fábiánfi Adrián: 17.900; Vénkerti Általános Iskola és AMI

3. Gombos Sándor: 17.800; Vénkerti Általános Iskola és AMI

4. Kosztina Dominik: 17.300; Vénkerti Általános Iskola és AMI

4. Pálfi Dávid: 17.300; Árpád Vezér Általános Iskola

4. M Tóth Olivér: 17.300; Kölcsey Ferenc Református Gyakorló Általános Iskola

II. korcsoport csapat

1. Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma és Általános Iskolája, Kossuth Utcai

A csapat tagjai: Birtha Kornél, Csatáry Mátyás, Sík Soma, Györfi Milán

2. Vénkerti Általános Iskola és AMI

A csapat tagjai: Dróga Balázs, Vékony Nándor, Dorogi Máté, Kiss Áron

Egyéni helyezések és eredmények:

1. Dusa Máté: 28,550; Ibolya Utcai Általános Iskola

2. Nasaleán-Kiss Olivér: 28,100; Debreceni Hunyadi János Általános Iskola

3. Varga Kristóf: 27,950; Szent József Általános Iskola Gimnázium Technikum és Kollégium

4. Bodogán Benett: 27,950; Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda

5. Hafner Tamás: 27,850; Debreceni Hunyadi János Általános Iskola

6. Györfi Milán: 27,55; Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma és Általános Iskolája



III.-IV. korcsoport

Egyéni helyezések és eredmények:

1. Popovics Dénes: 25.40; Debreceni Hatvani István Általános iskolába

2. Kovács Gergő: 24,7; Debreceni Ady Endre Gimnázium

3. Siklós Barnabás: 24,5; Debreceni Gönczy Pál Általános

4. Nagy Máté: 23,6; Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma és Általános Iskolája, Arany János téri

V-VI. korcsoport csapat

1. Debreceni SZC Mechwart András Gépipari és Informatikai Technikum

A csapat tagjai: Tőkei Zsolt, Szabó Károly, Dezső Norbert, Barbócz Bence

2. Debreceni Fazekas Mihály Gimnázium

A csapat tagjai: Borbély Dénes, Csige Mátyás, Mozga Csaba

3. Berettyóújfalui Szc Veres Péter Gimnázium, Technikum És Szakképző Iskola, Balmazújváros

A csapat tagjai: Bujdosó Bence, Lászka Noel László, Szabó Balázs Egyéni helyezések és eredmények:

1. Dezső Norbert: 36.75; Debreceni SZC Mechwart András Gépipari és Informatikai Technikum

2. Mozga Csaba: 37,25; Debreceni Fazekas Mihály Gimnázium

3. Barbócz Bence: 37,15; Debreceni SZC Mechwart András Gépipari és Informatikai Technikum

4. Csige Mátyás: 36,75; Debreceni Fazekas Mihály Gimnázium

5. Szabó Károly: 36,05; Debreceni SZC Mechwart András Gépipari és Informatikai Technikum

6. Zsákai Máté: 35,35; Debreceni Szakképzési Centrum Bethlen Gábor Közgazdasági Szakgimnáziuma

HBN