Jól kezdte az évet a Debreceni Egyetem gárdája a labdarúgó NB III. Keleti csoportjában: a fekete-fehérek gól nélküli első 45 percet követően Orosz fejesével, Herrich öngóljával, valamint Al-Sheraji találatával 3-0-ra nyertek hazai pályán a Vasas II. ellen - írja a deac.hu.

– Nagyon fontos az első mérkőzés egy szezonban, ezért mindenképpen győzni akartunk az angyalföldiek ellen, ez szerencsére sikerült – nyilatkozta az első debreceni gól szerzője, Orosz Marcell. – Már az első félidőben is jól fociztunk, a második játékrészben pedig már megérkeztek a gólok is. Ősszel egyszer sem voltam eredményes, már csak ezért is nagyon örültem, hogy rögtön a tavasz első meccsén gólt tudtam fejelni. Nem volt nehéz dolgom, hiszen Sándor Tomi kiválóan adta be a labdát, nekem csak bele kellett tennem a fejemet a játékszer útjába – mondta a védő, aki hozzátette, pontrúgásoknál a magasabb, jobban fejelő hátvédeknek is fel kell menniük az ellenfél kapuja elé, ennek is volt köszönhető a vezető találat.

Orosz Marcell

Forrás: DEAC

A kezdés perceiben óriási zápor zúdult a Dóczy utcai Sportcampus gyepére, ettől csak még csúszósabb lett a felolvadt talaj.

– Az évnek ebben a szakaszában előfordul, hogy nem a legideálisabb pályákon kell játszanunk. Egész télen kemény talajon edzettünk, csak szombaton gyakorolhattunk füvön, ennek ellenére mi sokkal jobban alkalmazkodtunk a körülményekhez. Vasárnap 11 órakor a DVTK II. vendégei leszünk, ott sem lehet más a célunk, csak az, hogy megszerezzük a három pontot – mondta Orosz Marcell.