Kiütéses vereséget szenvedett a DEAC jégkorongcsapata csütörtök este, Vokla Rolandékat 6–0-ra gázolta el a csupa fiatalból álló FEHA19 gárdája a playoff-kvalifikáció második meccsén a Debreceni Jégcsarnokban. Már a szerdai, debreceni szempontból 0–1-re végződő meccsen sem kellett heringként állniuk a nézőknek a lelátón, de a második meccsre még gyérebb lett a létszám, és a kilátogatók is inkább csak csendben figyelték az eseményeket. Kivéve néhány lelkes fiatalt, akik folyamatosan biztatták, valamint jó tanácsokkal látták el a játékosokat a plexi mögül.

Nincs rá jobb kifejezés, rémálomkezdést produkáltak György József fiai. Nem telt el 13 másodperc a meccsből, amikor már hátrányban volt a Debrecen, egy hazai harmadban csúnyán eladott korongot füleltek le a fehérváriak, és Mokshantsev bombázott a hálóba. 0–1. Rá fél percre Bukor Rajmundot küldték a büntetőpadra, de ezt kihúzták az egyetemisták. Úgy tűnt, ocsúdott a sokkból DEAC, és be is szorította ellenfelét a kapuja elé egy időre, de aztán ismét a vendégek kezében volt a gyeplő, Hetényi Zoltán többet volt foglalkoztatva dunántúli kollégájánál. Újabb korongvesztés a védő harmadban, újabb büntetés: ezúttal is Mokshantsev hátát lapogathatták a társak, az orosz támadó akadály nélkül korcsolyázott be a pakkal a hajdúságiak kapujáig, és emelt a hálóba a 13. minutumban. 0–2.

Ahogy kezdődött, úgy végződött a harmad: FEHA19-góllal, méghozzá 17 másodperccel a szünet előtt... szó mi szó, Mingazov kegyetlenül eltalálta a korongot, de előtte megint elpasszolták magukat a hajdúságiak. Hetényi dühében akkorát vágott rá a kapuvasra, hogy majdnem eltört a bárdja. 0–3. Botrányosan rossz játékot mutatott a DEAC nyitó harmadban, és erre nem lehet magyarázat a sok hiányzó, a hozzáállás is hagyott bőven kivetnivalót maga után.

A középső etapra már Gönczi Lajos állt a debreceni gólvonalra, de őt is gyorsan felavatta a Fehérvár, Németh púpozta ki a bal felsőt. 0–4. A közönség letargikus csendben nézte a nézhetetlen, időnként egy öblös hang érdeklődött arról kevésbé irodalmi stílusban, hogy mi történik a jégen? Aztán már ő sem, mert szűk két perc múlva már 0–5 virított az eredményjelzőn. Ez a találat jól jellemezte a cívis produktumot: addig szerencsétlenkedtek a hazai védők, amig a kapu előtt teljesen magányosan álldogáló Rétfalvihoz csúszott a korong, aki pár lépésről bepofozta azt a 26. minutumban.

Az eredmény azért végül csak felpiszkálta a debrecenieket: látszott, hogy például Jakub Izacky egyre feszültebb, már menet közben is összeakaszkodott egy-egy vendégjátékossal, aztán egy támadás végén pedig végleg elgurult a gyógyszere, ökölpárbajba keveredett Feketével, akit jégre is vitt. A cseh vitéz ütéskombinációira a város másik végében zajló Bocskai-emlékverseny résztvevői is elismerően csettintettek volna. A Fekete megsegítésére érkezett bátor, ám meglehetősen meggondolatlan társa sorsát a hegynyi méretű Oleg Szoszunov intézte egy kézzel, így a másik fehérvári is a jégen pihegve elmélkedhetett a bátorság és a botorság közötti fogalmi különbségen. A mini-Bocskait tehát a DEAC nyerte 2–0-ra, a (pontozó)bírók a kiállításoknál viszont 2–1-re hozták ki az egyetemistákat: Dominik Novotny, és Izacky a hazaiaknál, a túloldalon pedig Fekete ült ki 2 percre elméletben. Csak azért elméletben, mert a 120 másodperc letelte előtt Rétfalvi valahonnan a Kígyó térről köszönt be Gönczi Lajosnak, így újra teljes létszámmal folytatták a csapatok. 0–6.

Ezt követően a DEAC játékosai ”kanadai” stílusra váltottak, ami láthatólag nem ízlett a fehérvári fiataloknak, próbálták elkerülni a test-test elleni küzdelmet a fizikális fölényben lévő fekete mezesekkel.

Az eredmény tudatában a záró harmad aránylag csendesen telt, a debreceniek mentek a becsületgólért, de szerencséjük sem volt, még a kapuvasról is kifelé pattant a korong. Maradt a 0–6, ilyen mértékben is teljesen megérdemelten nyert a FEHA19. A három győzelemig tartó párharc állása ezzel 2–0 a fehérváriaknak, folytatás vasárnap a Fejér vármegyeiek otthonában, ahol az életben maradásért kell kaparnia György József fiainak.

MSZ