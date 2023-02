A megye egyes bajnokságban vitézkedő debreceni csapatok egymás ellen léptek pályára szombat délután, a 2023-as év első bajnokiján - írja a deac.hu.

Majd három hónap szünet után folytatódott a pontvadászat a megyei bajnokságban, mely sorozat 16. fordulójában a DEAC mindkét gárdája pályára lépett. Ezúttal egymással néztek farkasszemet, ugyanis derbivel indult a tavaszi szezon, a DASE és a kis DEAC feszült egymásnak. Akik azt hinnék, ezek a párharcok előre megbeszéltek lennének, hatalmasat tévednek, hiszen pont ezek az összecsapások a legkeményebbek, még véletlenül sem kímélik egymást a játékosok, természetesen a sportszerűség határain belül.

Illusztris vendég látogatott ki a Sportcampusra, a lelátón a DVSC gólvágója, Bárány Donát foglalt helyet. Dodó a kis DEAC-nak szurkolt, ami érthető, hiszen testvére, Bogát is tagja volt a keretnek. Még egy ismerős arccal találkozhattunk, ugyanis a piros-fehérek tehetsége, Farkas Tamás is megtekintette a derbit.

Jó iramban kezdődött a mérkőzés, kiegyenlített volt a játék, felváltva birtokolták a labdát a csapatok. Mindkét fél támadófelfogásban futballozott – valamivel veszélyesebben a fekete mezesek – volt dolga a kapusoknak, leginkább Urbánnak, két bravúrt is be kellett mutatnia, hogy érintetlen maradjon a hálója. A 32. percben már ő is tehetetlen volt: Hegedűs szerzett labdát a DEAC térfelén, jól ugratta ki bal szélen Bucz Bencét, aki kilőtte a hosszút. Négy minutum elteltével megduplázta előnyét a DASE, Csák belépve a tizenhatoson belülre, okosan a hosszúba tekert. Innentől nyugodtabban futballozhatott Kovács Miklós alakulata, míg Katona László legényei próbáltak még szünet előtt szépíteni, ám nem találták a rést a jól záró védelmen így nem is történt változás a gólok számában a félidő végéig.

Fordulás után is nagy iramot diktáltak a csapatok, a DASE győzelmét szerette volna bebiztosítani, a DEAC pedig ledolgozni hátrányát. Utóbbi óhaj nem valósult meg, ugyanis az 58. percben Hamza tovább nyitotta az ollót, ezzel eldőlni látszott a párharc. A fehérmezesek azonban nem adták fel, próbáltak visszajönni a meccsbe, pontrúgásokból voltak is lehetőségeik, ám érintetlen maradt Polyák kapuja. A Kovács-legények nem ültek rá az eredményre, nem adták fel a támadás lehetőségét, ennek és egy védelmi hibának köszönhetően Bucz megszerezte önmaga második, csapata 4. találatát a 84. percben. Ezzel még nem ért véget a gólok sorának, a végeredményt a csereként pályára lépő Inspiration állította be a 89. minutumban.