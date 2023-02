Az MVFC Berettyóújfalu együttese hazai pályán nagyszerű teljesítményt nyújtva győzte le 5–3-ra a Veszprémet hétfő este. Trencsényi János tanítványai ezzel megszerezték az alapszakasz második helyét. A hajdúságiak Iszák Dominik és Rafinha duplájával már szünetben 4–0-ra vezettek, ám a 36. percben 5–1-nél gyorsan kaptak kettőt, így izgalmas lett a vége. Az újvárosiak ötödik találatát a fiatal Erdei Szabolcs szerezte.

Sándor Máté

Forrás: Czinege Melinda

A hazaiak kapujában ezúttal is jó teljesítményt nyújtott Sándor Máté, a hálóőr lapunknak elmondta, még őt is meglepte, ahogy csapata elkezdte a meccset. – Az első gól után egy kicsit várni kellett a többi találatra, de úgy érzem végig a kezünkben volt az első félidő.

Sok hiányzónk volt, így az eddig kevesebb szerepet kapó fiatalokra is több teher hárult, de szerencsére jól szálltak be a mérkőzésbe.

Amikor feljöttek 5–3-ra időnként felsandítottam az eredményjelzőre, elég lassan telt az idő. Azt beszéltük a többiekkel, hogy ugyanúgy kell koncentrálni, mint az első játékrészben, és akkor nem lesz probléma. Megvan az alapszakasz második helye, én személy szerint bajnoki döntőt szeretnék játszani – fogalmazott a kapus.

Trencsényi János vezetőedző Erdei Kristófnak magyaráz

Forrás: Czinege Melinda

Trencsényi János vezetőedző az eredmény mellett leginkább annak örült, hogy fiai jó mentalitással léptek pályára. – Küzdöttünk, harcoltunk, fontos volt, hogy hamar gólt tudtunk szerezni – elevenítette fel. – Onnantól kezdve már tudtuk játszani az eltervezett taktikánkat, azaz visszább álltunk, és próbáltunk kontrázni. Ezeknek meg is lett az eredménye, pontrúgásból is eredményesek voltunk. Félidőben néggyel mentünk ami mindent elárul. Szünetben megbeszéltük, hogy ne adjuk alább, 5–0-nál kicsit felforgattam a sorokat, mert ezen a meccsen mindenkinek lehetőséget szerettem volna adni, ha az eredmény megengedi. Talán ennek is volt következménye, hogy feljött a Veszprém 5–3-ra, ekkor átálltak támadásban 5 a 4 elleni játékra, de jól álltuk a sarat, küzdött mindenki, a fiatalok is remek teljesítményt nyújtottak, csak így tovább.

Teljesítettük az első számú célunkat, ott vagyunk a felsőházi rájátszásban, de ahogy a L'art Pour L'art Társulat is mondta, evés közben jön-megy az étvágy.

Ha képesek leszünk sorozatterhelésnél is ilyen teljesítményre, akkor szép reményeink lehetnek. Nem ígérem, hogy biztos bajnoki döntőt fogunk játszani a végén, de szeretnénk a dobogós helyekért küzdeni – nyilatkozta a tréner.

MSZ