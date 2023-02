Nagy feladat, egyben komoly lehetőség előtt áll a DVSC Schaeffler együttese, ugyanis hatalma lépést tesz a továbbjutás felé, amennyiben szombaton legyőzi a Sola HK gárdáját az EHF-Európa-liga C csoportjának rangadóján. A norvégok eddig hibátlanok, a Loki pedig két győzelemmel és egy vereséggel – épp az északiaktól kapott ki 30–25-re idegenben – áll a csoport második helyén.

Nem volt sétagalopp a január a debreceni kézilabdázók számára, hiszen 22 nap leforgása alatt hatszor léptek pályára, ráadásként viszontagságos repülőút vezetett Norvégiába, oda-vissza 14 órás buszút Kaproncára, és a budapesti út a Fradi elleni meccsre már csak hab volt a tortán.

Nem fér bele a hullámzás

Ezen a héten valamennyit szusszanhattak a hajdúságiak, így remélhetőleg frissebben várhatják majd riválisukat. Norvégiában elég hektikus mérkőzést játszott a Vasutas, a csapat teljesítményében is komoly ingadozások voltak a 60 perc alatt – az általunk megkérdezett Köstner Vilmos szerint ez biztos nem fog beleférni a Hódosban.

– A Loki és Nyköbing elleni meccsét is láttam a norvégoknak a mostani kiírásban – ismertette a DVSC korábbi sikeredzője. – Rendkívül jó véleményem van a Sola együtteséről, hisz minden olyan jegyet megtestesít magában, amely a norvég kézilabdára jellemző.

A jó védekezés, az abból vezetett gyors kontrák, a felállt fal elleni játékukban az egy egyezésből fakadó betöréseik, a talajról elengedett közbelövések, és az igen eredményes szélső játék.

Emellett a kapusuk is kiváló, mondhatom azt, hogy a jövő norvég válogatottjának jó pár tagja játszik a Solában. Nem véletlen, hogy a két BL-résztvevő klub után ők a harmadikok a norvég bajnokságban – hívta fel a figyelmet.

Stabilabbak voltak

A szakember kiélezett csatát vár a Hódosban, kifejtette, az első összecsapáson is az volt érzése, hogy bár a norvégok nyertek öt góllal, nem rosszabb csapat a Debrecen, mint északi ellenfele. – Összességében ez mindig csalóka, hisz azért azt látjuk, hogy egy-egy mérkőzésen belül azért nagyok az ingadozások.

Nincs nagy különbség a két alakulat között, a norvégok annyiban voltak stabilabbak és jobbak azon a találkozón, hogy nem volt a játékukban olyan nagy hullámzás.

Azon fog múlni a siker, ki tud alaposabban, jobban fölkészülni az ellenfeléből, illetve ki tud olyan rejtett taktikai elemet vagy jó játékot előhúzni, amellyel meglepheti az ellenfelet – elemezte.

Szereti ezt a feladatot is

Köstner Vilmos ezúttal is helyszíni szakkommentátorként mondja majd el a meglátásait a Sport1 televízió nézőinek. A mesteredzői címmel is rendelkező szakember a 2000-es években már volt a Sport televízió szakkommentátora, de aztán az NB I.-es kötelezettségei miatt nem tudott a tévé rendelkezésre állni. – Örülök az újbóli felkérésnek, mindig is szerettem ezt a feladatot. Szerintem egy szakkommentátornak nem kell végigbeszélni egy mérkőzést, hanem a szakmai észrevételeit kell megosztania a riporterrel és a nézőkkel, azt is tárgyilagosan, árnyalatosan, és csak a szűkszavú közlésre szorítkozva – mondta el Köstner Vilmos.

A DVSC Schaeffler–Sola HK Európa-liga-mérkőzés szombaton 20 órakor kezdődik a Hódosban, az összecsapást a Sport1 televízió élőben közvetíti.

MSZ