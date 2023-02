Elképesztő mérkőzésen van túl a DVSC, amely a hosszabbításban szerzett két góllal, hátrányból győzte le a Paksot 2-1-re. A rendkívül fontos sikernek köszönhetően a Loki a tabella 5. helyén áll, mindössze két pontra dobogótól. A lefújás után Megyeri Balázst értékelt a klub honlapjának. – Kissé meglátszott rajtunk a hétközi 120 perces kupameccs, talán ezért is kezdtünk kicsit tompábban. Nem voltunk igazán élesek és frissek, ettől függetlenül elég jól tudtuk kontrollálni a meccset. A Paks a mi hibáinkból alakított ki helyzeteket, ám a bekapott gól után egyre inkább mi domináltunk. Érződött rajtunk, hogy a csapat a három pontért játszik, ezt is mutatja, hogy az egyenlítő gólunk után a 92. percben sem elégedtünk meg a döntetlennel. Bíztunk benne, hogy lesz még egy lehetőség, és szerencsére így is lett, a győztes találat után pedig euforikus állapot uralkodott a pályán és az öltözőben egyaránt – fogalmazott Megyeri Balázs, aki ugyan komoly nemzetközi karriert tudhat maga mögött, hasonló élményben nem volt még része. – Bizonyára megmaradt volna az emlékezetemben, ha a hosszabbításban szerzett két góllal nyerünk meg egy találkozót, de ilyen szélsőséges történéseket nem éltem még át eddig. Fantasztikus érzés volt. Ezúton is szeretném megköszönni a szurkolók biztatását, akik a hideg idő ellenére is végig kitartottak mellettünk.

Közös a cél

Jó formában van a Loki, amely az idén lejátszott három bajnokiján és egy kupameccsén is veretlen. Megyeri Balázs úgy gondolja, hogy már az őszi szezon végén is jól nézett ki a csapat. – Úgy vágtunk neki a felkészülésnek, hogy teljes mértékben tisztában voltunk az edző elvárásaival. Tudtuk, min kell csiszolni, és sok munkát tettünk annak érdekében, hogy javítsunk és még jobbak legyünk. A csapaton és magamon is azt érzem, hogy együtt fejlődünk. A térdműtétem után visszakerültem a kapuba, ahol jól éreztem magam, egyre jobb formába lendültem. Jót tett nekem is a felkészülés, jó állapotban vagyok mind mentálisan, mind fizikálisan. Remek időszakot élünk most meg, nyilván arra törekszünk, hogy ez minél tovább tartson. Nagy öröm számomra, hogy a Lokiban védhetek. Úgy gondolom, tényleg egy csapat vagyunk, mindenki egy irányba megy, és ez a pályán is meglátszik. Legyen szó fiatal, idősebb, magyar, vagy külföldi játékosról, csapatként funkcionálunk. Ez a siker kulcsa, talán ezért is tudtuk megnyerni ilyen formában a Paks elleni találkozót, melyen az utolsó pillanatig küzdöttünk egymásért – nyilatkozta a rutinos hálóőr.

HBN