Az előző hétvégén már elrajtoltak a labdarúgó NB III. küzdelmei, azonban a Keleti csoportban a DVSC II.–DEAC városi összecsapást el kellett halasztani, mert a Dóczy utcai pályát játékra alkalmatlannak találta az MLSZ. A kis Loki így most vasárnap kezdi meg a tavaszi idényét rögtön egy rendkívül nehéznek tűnő feladattal: Máté Péter tanítványai a tabellát magabiztosan vezető BVSC-hez látogatnak.

A nyáron átalakult a Debreceni VSC harmadosztályú csapata, amelyik azóta szinte teljes egészében az akadémián nevelkedő tehetségekre épít.

Éppen ezért a szezonrajt előtt kitűzött cél annyi volt, hogy maradjon bent a gárda. Ehhez képest jelenleg a negyedik helyen áll, és minden esélye megvan akár a dobogóra is. A zuglói találkozót megelőzően a HAON-nak beszélt a vezetőedző csapatának fejlődéséről és a tavaszi tervekről is.

– A srácok szerencsére vevők voltak a munkára, úton vagyunk a felnőtt fociba való integrálódás felé. Ez az ősz az akadémiai koncepciónak és az itt dolgozó edzőknek is a sikere – fogalmazott a szakember.

– A célkitűzéseink nem változtak, továbbra is a stabil bennmaradás a legfontosabb feladatunk. Azonban a ligán belüli minibajnokságban, tehát a második csapatok közül szeretnénk a legelőrébb végezni. Az elsődleges szempont természetesen továbbra is a fiatalok fejlődése

– fogalmazott.

Az egykori kiváló védő úgy véli, hogy a DVSC eddig is figyelt a feltörekvő fiatal beépítésére. Most télen például a nagy csapat törökországi edzőtáborába is becsatlakoztak ketten. – Úgy látom, hogy az NB I.-es gárdánál nyitottak felénk, és gördülékenyen zajlik a közös munka. Azonban nemcsak tőlünk kerültek néhányan fentebb, hanem hozzánk is csatlakoztak páran az U19-es keretből – árulta el.

Máté Péter az elmúlt 20 fordulóban azt tapasztalta, hogy együttese rengeteget fejlődött nyár óta. –

Mondhatom, hogy egy „csikócsapat” kezdte meg az idényt, de az ősz végére egy komoly, érett társaság benyomását keltettük. Ez pedig nemcsak minőségben, hanem eredményben is megmutatkozott

– emelte ki.

A kis Loki tehát a bajnoki éllovas vendége lesz vasárnap délután 14 órától, a BVSC még nem kapott ki ebben a szezonban. A kihívás tehát adott, de ettől függetlenül a szakember szeretné, ha nem nehézségként élnék ezt meg, hanem lehetőségként a bizonyításra. Elmondta, megpróbálták a lehető legalaposabban felkészíteni a fiúkat, úgy fogalmazott bátran küldi őket harcba.

Bakos Attila