Magabiztos győzelmet aratott a DVSE-Mater Good az OB1./B 18. fordulójában. Kádár Kálmán együttese végig kézben tartotta a Hódmezővásárhely elleni találkozót és 13-5-re győzött Nyíregyházán - tudatta a klub szombati közlésében.

A szép számú közönség előtt megrendezett bajnokin rögtön az első percekben magához ragadták a kezdeményezést a debreceniek. Dienes Balázs találatára még volt válasza az ellenfélnek, ezt követően azonban három hazai találat született – Macsi Patriknak köszönhetően -, válasz nélkül. (4-1)

Kisvártatva már öttel vezettek a hajdúságiak, miután Macsi Martin és Tőzsér Dávid is beköszönt a második negyed elején. A HVSC ebben a játérkészben is egy gólig jutott a masszívan védekező DVSE ellen. A félidő előtti utolsó találat Dienes Balázs nevéhez fűződött, így a nagyszünetben megnyugtató, öt gólos előnyre tett szert a hazai csapat. (7-2)

A harmadik negyed hozta a legszorosabb nyolc percet, a házigazda háromszor, a vendég csapat pedig kétszer volt eredményes. A debreceniektől Szőke Benedek kétszer vette be a HVSC kapuját, és Macsi Martin is betalált. (10-4)

A záró felvonásban már csak az volt a kérdés, mennyi lesz a két együttes közötti különbség. A Hódmezővásárhely nyitotta a gólok sorát, de mint utóbb kiderült, ez volt az utolsó találata a vendégeknek. A DVSE viszont nem állt meg ennyinél, további három góllal végképp eldöntötte a három pont sorsát. A vendéglátó 13-5-ra nyert, megszerezve 17. győzelmét az OB1/B-ben.

– Nagyon meg vagyok elégedve az eredménnyel. Hátul nagyon stabil védekezést mutattunk, ami megalapozta az egész játékot és így sokkal könnyebben tudtunk támadni is, jók voltak a befejezések. Voltak pontatlan passzok, aminek nyilván nem örültem, de ezt be lehet tudni a szűkös edzési lehetőségeinknek. Örülök, hogy egy újabb győzelemmel sikerült megörvendeztetni a szurkolóinkat, akiknek ezúton is szeretném megköszönni a szurkolást, jól esik, hogy ilyen sokan járnak át értünk Nyíregyházára – mondta a lefújást követően Kádár Kálmán vezetőedző.

A HVSC elleni siker pedig azért is igazán édes, mert a legnagyobb rivális Invictus 10-9-re kikapott a szintén dobogós ASI otthonában, így ha az Invictus az elhalasztott két meccsét behúzza, még akkor is marad hét pont előnye a debreceni csapatnak velük szemben a tabellán.