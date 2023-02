Kulcsfontosságú összecsapás előtt áll a DVSC, hiszen vasárnap a Nagyerdőre látogat a címvédő Ferencváros. Régen volt már ilyen kis különbség az együttesek formáját tekintve, hiszen amióta Szrdjan Blagojevics ül a cívisvárosi kispadon, azóta a lejátszott meccsek alapján a Loki vezeti a tabellát. A regnáló bajnok egyébként sincs kirobbanó formában – így is magabiztosan vezetik a tabellát –, legutóbb a Kecskemét, azt megelőzően a Kisvárda csent el pontokat a zöld-fehérektől. Természetesen csupán erre nem lehet alapozni, s biztosak lehetünk benne, hogy Dzsudzsák Balázsék megfelelően fel fognak készülni a rangadóra. Adódik tehát a kérdés: mikor, ha nem most? Egy debreceni szimpatizáns életében piros betűs ünnepnap, amikor a két együttes egymással találkozik. Megannyi emlék, felejthetetlen gólok, szurkolói összetűzések, aranycsaták is jellemzik a két óriásklub ütközeteit. Jobban belegondolva, a Fradit legyőzni, mindig minden körülmények között óriási tett, ami akár a szezon hátralévő részére is komoly hatással lehet. Minden előjel szerint akár 10 ezer fő is kilátogathat a Nagyerdei Stadionba, ami egy dolgot jelent: újra futballáz van Debrecenben! A cívisvárosi közönséget senkinek sem kell bemutatni, így a Green Monsters-nek (FTC) sem, s amennyiben kitesz magáért a hazai publikum, igazi pokol várhat a budapestiekre, akiknek bizony megremeghet a lába vasárnap. Extra motiváció lehet ez szeretett Lokomotívunknak is, mert amennyiben sikerülne itthon tartani a három pontot, akkor akár a harmadik helyre is felléphetnének a sokak által lesajnált piros-fehérek. Túlzás nélkül az ország jelenlegi legjobb formában játszó együttese mérkőzik meg vasárnap az elmúlt évek egyeduralkodójával, amiből könnyen lehet, hogy nemzetközi szintű rangadó lesz. Jó néhány érv szól a DVSC sikere mellett, de nem szabad elfelejteni, hogy a fővárosiak évek óta más szinten futballoznak, ennek ellenére, ha dobban a Loki-szív, akkor újabb csodás estéje lehet a debrecenieknek.

Orosz Krisztofer