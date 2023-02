Ha a DEAC és női vívás, akkor természetesen mindenkinek a világbajnoki aranyérmes, olimpikon Battai Sugár Katinka jut eszébe. Azonban szerencsére rajta kívül is több olyan feltörekvő tehetsége van a szakosztálynak, akik hasonlóan fényes jövő előtt állhatnak, mint elődjük. Egyikük Kis Abigél, aki az előző évben számos országos és nemzetközi sikernek is részese volt egyéniben és a kardcsapat részeként egyaránt. Kadet korosztályban szerzett két ezüstérmet egyéniben, illetve a lányokkal csapatban megnyerték az országos bajnokságot. Gödöllőn volt egy európai körverseny, ahol a válogatott tagjaként aranyérmet nyert. Nemrég, januárban pedig bronzérmet szereztek a kardcsapattal a junior ob-n.

A HAON meglátogatta Abigélt az egyik edzésén, ahol vívásról, tanulásról és a céljairól is beszélt. A DEAC kardozója kicsi gyerekként nem sportolt, aztán első osztályos korában, Orosházán a „sulivívás” elnevezésű program kereteiben kerül ismerte meg az imádott sportágát. Későbbi edzője javaslatára kezdett el rendszeresen edzésekre járni, és elmondása szerint annyira megtetszett neki a vívás, hogy mást utána nem is próbált ki.

Kis Abigél | Forrás: Molnár Péter

A fiatal versenyző elárulta, hogy sokáig csak hobbiként tekintett a sportra. – Nagyon korán kezdtem el, ezért sokszor idősebbek között indultam. Ezek valójában csak kis szárnypróbálgatások voltak, aztán

ahogy többen lettek a korosztályomban már jobb eredményeket értem el a megmérettetéseken. Igazán ebben az időszakban fogalmazódott meg bennem az a gondolat, hogy érdemes lenne komolyabban is foglalkozni a vívással

– mondta.

Innentől kezdve minden hétköznap másfél-két órát edzett, hétvégente pedig versenyekre mentek. – Sok időt elvitt, de teljes mértékben megérte. Abból a szempontból szerencsés volt eleinte a helyzet, hogy abban az általános iskolában voltak a tréningek, ahova egyébként is jártam Orosházán. Később pedig a szüleim hordtak, úgyhogy ők is sok időt és energiát fektettek abba, hogy vívhassak – tette hozzá.

Kis Abigél orosházi edzője, Nagy Nándor úgy látta, érdemes lenne versenyzőjének Debrecenben folytatnia pályafutását annak érdekében, hogy minél jobban tudjon fejlődni. A szakember és tanítványa is ismerte már Dávid László a korábbi edzőtáborokból, tudták, hogy milyen magas szinten folyik a képzés a DEAC-nál.

A fiatal kardozó elárulta, korábban nem fordult meg a fejében a költözés lehetősége, de ahogy a trénere javasolta, már másnap tudta, hogy szeretne Debrecenbe jönni. Így történt, hogy a 2021-2022-es tanévet már a Debreceni Református Kollégium Dóczy Gimnáziumának tanulójaként kezdte el. – Reggel felkelek, elmegyek iskolába, aztán a kollégiumban pihenek egy kicsit, utána pedig jövök edzésre. A teremben jó pár órát eltöltök és estére marad a tanulás, aztán másnap minden kezdődik elölről.

Amikor kisebb voltam, akkor nehéz volt belátni, hogy a sport lemondásokkal jár. Viszont, ahogy idősödtem úgy tudtam egyre inkább elfogadni, hogy délutánonként nem a városban lófrálok, hanem edzésre megyek.

Az már megszokott, hogy a nyárból egy hónapot itt-ott edzőtáborban töltök, de eszembe sem jutna kihagyni egyéb programok miatt. Természetesen volt olyan pillanat az elmúlt évek alatt, amikor meginogtam kicsit, vagy megfordult a fejemben, hogy kipróbálnék mást – árulta el, majd kihangsúlyozta: annyira szereti azonban a vívást, hogy nem tudta volna abbahagyni, ráadásul az elhatározása egyre csak erősödik.

Abigél elmondta, hogy másfél év távlatából is nagyon örül neki, hogy a Debrecenbe költözés mellett döntött, mert rengeteget fejlődött, amióta itt van. – Nagyon szeretek Dávid Lászlóval dolgozni, mert rendkívül képzett, nagy tudással rendelkező edző. Sokat segít a versenyzésben is, és mindenki, aki a klubnál van igyekszik belőlem és a többiekből is kihozni a maximumot – beszélt mesteréről.

Kis Abigél | Forrás: Molnár Péter

A DEAC-nál azonban nem csak az edzőktől tudnak tanulni az ifjú tehetségek, hiszen rendszeresen találkozhatnak a világbajnok, olimpikon Battai Sugár Katinkával is a Kamut Jenő-teremben. –

Sugival az egyesületben mindenki nagyon jóban van. Sokszor van itt az edzéseken és rengeteget lehet tőle tanulni. Nekem különösen tetszik az a stílus, ahogyan vív, úgyhogy el lehet lesni apró trükköket, mozdulatokat, amiket megéri használni

– mondta a fiatal sportoló.

A jelenleg 11. osztályos versenyző jövőre fog érettségizni. – Nagyon szeretnék majd továbbtanulni, a reál tantárgyakat szeretem, de a pontos irányról egyelőre nincs még elképzelésem. Az biztos, ha majd egyetemre járok, a sportot továbbra is legalább ennyire komolyan fogom venni – mondta.

Végül Abigél elárulta, mindenképpen el szeretne jutni világ- és Európa-bajnokságra is. A következő években junior korosztályú lesz, ebben az időszakban az a célja, hogy minél többet fejlődjön és egyre előrébb jusson a ranglistákon.

Bakos Attila