Nincs rajta mit szépíteni, szinte megalázó vereséget szenvedtek a Loki női kézisei szombaton Dániában. Megkockáztatom, a Nyköbing jó, de nem világverő csapat, az Európa-liga csoportkörének első fordulójában a piros-fehérek le is győzték az északiakat, tehát volt (lett volna) miből táplálkozni a „visszavágó” előtt. Ráadásul a hajdúságiak abban a tudatban léptek pályára, amennyiben nem kapnak ki a a dánoktól, szinte biztosan megvan a továbbjutás a csoportból. Ehhez képest régen látott gyatra kezdést produkált a csapat, amellyel szinte már az első percekben elveszítette az esélyét a jó eredményre – később pedig már a kedvét is, ami talán még a vereségnél is fájóbb.

Hogy a hitüket mikor veszítették el a lányok, az kérdéses, van, aki szerint a meccsen, mások szerint már előtte. Visszatérő probléma a magyar sportban, hogy főleg idegenben kishitűen lépnek pályára a csapataink, így az önbizalomhiányos játék következtében tudásuk töredékét nyújtják a játékosok az adott összecsapáson. Pedig ahogy fentebb már írtam, a DVSC Schaeffler esetében volt mire támaszkodni, Vámos Petráék hazai pályán mind a norvég Sola, mind a Nyköbing elleni meccsen megmutatták, nagy szívvel küzdve szinte bármire képesek lehetnek.

Fontos hét következik: szerdán Magyar Kupa-meccs a Dunaújváros ellen, vasárnap pedig a horvát Podravka Koprivnica ellen zárja a az EHF-Európa-liga csoportkörét a Vasutas. A legrosszabb forgatókönyv alapján a következő héttől már csak a bajnokságra – ahol legközelebb az egyik közvetlen rivális Mosonmagyaróvárhoz látogat majd a Loki... – kell koncentrálni, ideális esetben mindkét kupában továbblépünk a következő körbe. A DKKA ellen még ilyen sebzett állapotban is kötelező lenne a továbbjutás, és a Podravka legyőzésénél is oldottak már meg jóval nehezebb feladatot Füzi-Tóvizi Petráék a szezonban. Ehhez azonban a sebek nyalogatása helyett rendet kell rakni a fejekben, és csak a gárda előtt álló mérkőzésekre szabad összpontosítani.

Hazánkban népszerű szerencsejáték a skandináv lottó. Sajnos úgy állunk, vasárnap arra is szükség lesz, hogy a Sola–Nyköbing összecsapáson „jó számokat húzzanak ki” a DVSC számára, azaz a dánok ne nyerjenek a norvégok otthonában.

Molnár Szilárd