A DEAC kosárlabdacsapata 81–75-ös győzelmet aratott a Paks ellen az NB I. 19. fordulójában szombaton. A tartalékos kerettel kiálló vendég Atomerőmű SE 35 percen keresztül tartani tudta a lépést a hazaiakkal, de a végére a hajdúságiak fel tudták őrölni ellenfelüket, s megérdemelt sikert arattak az Oláh Gábor utcai sportcsarnokban.

Andjelko Mandics tanítványai tehát a két bravúrgyőzelmet követően – még ha igen nehezen is – behúzták a kötelezőt is a tolnaiak ellen. A hazaiak edzője a bajnokit követő sajtótájékoztatón mégis némileg bosszúsan értékelte a látottakat.

– Le a kalappal a Paks előtt, tartalékosan is hatalmasat küzdöttek. A mi részünkről csak a győzelemmel lehetünk elégedettek, a mutatott játékkal kevésbé. Rengeteg támadó lepattanót engedélyeztünk az ellenfelünknek, melyet könyörtelenül meg is büntettek. Sok előre megbeszélt dolgot nem tartottunk be, főleg védekezésben. Jobban kell koncentrálnunk a jövőben, a válogatott szünetig még két nagyon fontos derbi vár ránk, amit mindenképpen szeretnénk megnyerni. Ám a mostani produkciónál várhatóan sokkal több kell majd – fogalmazott a DEAC vezetőedzője.

A feldobás előtt a klub vezetése Mócsán Bálintot köszöntötte, aki a tolnaiak ellen játszotta 100. NB I. A-csoportos bajnokiját. A szép jubileumot a játékos egészen kiváló produkcióval ünnepelte meg, hiszen 27 – benne hat triplával – pontig jutott a mérkőzésen, oroszlánrészt vállalva a győzelemből.

– Először is szeretnék gratulálni a paksiaknak, tudjuk, hogy nincsenek könnyű helyzetben. Nagyon kemény, a végletekig kiélezett meccset játszottunk, egyetértek az edzőnkkel, nem igazán úgy alakult, ahogy mi azt elterveztük. Volt egy taktikánk, amit megbeszéltünk, de abból elég kevés dolgot sikerült megvalósítanunk. Összességében örülök a győzelemnek, de ez a három mögöttünk lévő siker akkor fog sokat érni, ha a válogatott szünet előtti 2 meccset is meg tudjuk nyerni. A következő összecsapásunk Oroszlányban lesz, ott ennél biztos, hogy több kell. De ezt majd átbeszéljük, most örülünk a győzelemnek – mondta el a játékos.

A debreceniek legközelebb az MVM-OSE Lions vendégei lesznek, azt a mérkőzést szombaton 18 órától rendezik majd.

MSZ