Ha nem lennének olyan emberek, akik felkarolnak egy-egy sportágat, akkor sokkal szegényebb lenne Debrecen sportélete, mely alapvetően egyébként elég komplex. Köszönöm a város nevében Kecskés Zoltánnak és Kecskés Melindának, hogy folyamatosan képviselik, és tesznek a súlyemelésért. Annak is örülök, hogy Szabó Elemér emlékét méltón őrzik, és ennek a versenynek is hála meg tudunk emlékezni egykori Hajós Alfréd-díjasunkról, aki Európa-bajnoki bronzérmesnek is mondhatta magát.